Tres victorias de Extremadura en un buen tercer día en el Campeonato de España

La selección infantil femenina extremeña derrotó a País Vasco, la cadete masculina venció a Asturias y las cadetes femeninas ganaron a Castilla La Mancha. Estos fueron los resultados más positivos de este lunes en la tercera jornada del Campeonato de España infantil y cadete en Zaragoza.

CADETE FEMENINO

Canarias 91-Extremadura 50

La selección cadete femenina peleaba por el play-off del puesto 9 al 16 y salió fuerte al partido, con un gran inicio en el que tuteó a la selección canaria todo el primer cuarto, donde la defensa fue clave para evitar que se fueran en el marcador. Un parcial de 25-4 en el segundo periodo abrió una brecha lo suficientemente grande como para decantar el partido. La mejor, Alejandra Alcón con 10 puntos, 6 rebotes y 8 de valoración.

Extremadura 61-Castilla La Mancha 58

Extremadura se llevó una gran victoria en un partido que mantuvo la igualdad hasta el final. Dominó los dos primeros cuartos, lo que les permitió marcharse al descanso con una cómoda ventaja. Sin embargo, Castilla La Mancha no se rindió y, con un tercer cuarto más ajustado comenzó a acercarse peligrosamente en el marcador. La mejor del partido fue Alejandra Alcón con 14 puntos, 6 rebotes y 14 de valoración.

CADETE MASCULINO

Extremadura 80-Asturias 53

Extremadura se impuso con autoridad a Asturias en el partido por los puestos del 9 al 16, en un encuentro que fue de menos a más para el conjunto extremeño.Tras la reanudación los jugadores de Fernando Méndez cambiaron por completo el rumbo del choque, recuperaron el control en el tercer cuarto y firmaron un último periodo demoledor que con un 25-3l. El MVP fue Bruno León con 39 puntos, 10 rebotes y 49 de valoración.

El equipo cadete masculino. / Cedida

INFANTIL FEMENINO

Extremadura 67-País Vasco 57

Extremadura se llevó el primer partido de su lucha por el playoff del puesto 9º al 16º. Llas jugadoras de Juanma Ferrer salieron muy concentradas y a pesar de irse 5 puntos abajo en el descanso terminaron ganando. La mejor del duelo fue Candela Marina con 18 puntos, 14 rebotes y 29 de valoración.

INFANTIL MASCULINO

Extremadura 81-Murcia 95

Murcia ganó a a pesar de que los extremeños no dejaron de luchar nunca. El primer cuarto empezó con una clara ventaja para los murcianos, y mucha igualdad en el segundo periodo. Aunque Extremadura reaccionó y encadenó un parcial favorable, no fue suficiente para darle la vuelta al marcador. El mejor jugador fue Pedro León con 27 puntos, 9 rebotes y 19 de valoración en total.