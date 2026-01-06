Las urgencias de un Cobos 'intocable' en el Cacereño

«Son urgentes los refuerzos y también recuperar a los lesionados. Esto le pasa a todos los equipos, pero ahora mismo necesitamos gente nueva que refresque, que limpie un poco y que nos dé más alternativas». Lo dijo Julio Cobos, entrenador del Cacereño, minutos después del varapalo de la derrota ante el Celta Fortuna. El técnico, a todo ello, no está discutido en el seno del club (sí entre parte de los aficionados) pese a la condición de colista del equipo y se confía en la remontada y la permanencia en Primera Federación.

La sensación es generalizada, no exclusiva del técnico verde. La llegada de Nico Conesa (Pontevedra) ha sido un primer paso, pero es palmario que no será el último. No hay un número fijo, pero sí que tendrán que ser varios. Intentar la salvación es la premisa, pero con esto, como el propio Cobos afirma abiertamente, «no nos llega».

Buen precedente

«Con lo que hay no nos está llegando. Todo es mejorable y hay que tratar de hacerlo, y lo vamos a hacer». Pero, ¿qué perfil de jugador se busca? Hace dos años, cuando llegaron futbolistas de peso curricular como Adri Crespo o Javi Barrio, el éxito fue evidente, pero aquello era Segunda Federación. Ahora, de momento, ha venido un jugador con escaso protagonismo en el Pontevedra, aunque hace poco tiempo liderando al Getafe B desde su condición de capitán y en el campo con su participación (31 partidos en el último ejercicio). En el CPC confían en ‘redimir’ a Conesa.

¿Qué puestos hay que cubrir? Conesa es un mediocentro, pero el propio director deportivo, Francis Bordallo, ha hablado de extremos, algo a lo que ha aludido también el propio Cobos en alguna ocasión. Sin embargo, el mercado ofrece escasas posibilidades, en principio, con futbolistas viables ecónómicamente y que tengan experiencia en Primera Federación, una condición que se pone en todos los análisis.

Mientras, se sigue confiando en el entrenador, cuyo puesto no ha peligrado en ningún momento, pese a los resultados, según ha contrastado este diario en fuentes de la entidad. Cobos tiene crédito, no tanto a la hora de hacer los fichajes. Ahí sí hay límites.