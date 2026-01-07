Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaCabalgataBase aéreaBebés PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Fútbol. Primera Federación Femenina

El Cacereño Femenino vuelve a mudarse este domingo a El Cuartillo

El conjunto verde recibe el Alba Fundación en el inicio de la segunda vuelta (18.00 horas)

Acción del anterior partido jugado por el Cacereño Femenino en El Cuartillo, el pasado 6 de diciembre ante el Betis.

Acción del anterior partido jugado por el Cacereño Femenino en El Cuartillo, el pasado 6 de diciembre ante el Betis. / Jorge Valiente

Jaime Jiménez Torbellino

Cáceres

Tras casi un mes de parón, este fin de semana vuelve la competición a la Primera Federación Femenina y lo hace con el arranque de la segunda vuelta, en la que el Cacereño Femenino jugará como local y volverá a hacerlo en el Complejo Deportivo Provincial El Cuartillo, donde este domingo recibe al Alba Fundación de Albacete (18.00 horas).

El cambio de césped del campo número 1 de los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres es la causa del traslado. Ya le afectó al Cacereño Femenino en su último partido como local, el pasado 6 de diciembre, cuando consiguió imponerse 1-0 al Betis con gol de Nerea.

En este caso el rival será el Alba Fundación, octavo clasificado con cinco puntos más que el Cacereño Femenino, en posiciones de descenso a Segunda Federación, por lo que amarrar los puntos de casa se antoja clave para un equipo que se ha preparado a conciencia durante este largo parón navideño.

En estas semanas sin competición, además de entrenar, el Cacereño Femenino se ha reforzado con Alejandra López Rico, Ale López, extremo diestra (aunque juega por la izquierda) de 23 años procedente del filial que se ha incorporado a la dinámica del primer equipo.

Noticias relacionadas y más

Ale López lleva dos temporada en el filial, aunque a finales de 2024 sufrió una lesión de ligamento cruzado que la ha tenido alejada de los terrenos de juego prácticamente todo 2025. Su fuerte irrupción en el filial tras su vuelta, con cuatro goles en poco más de mil minutos, le han valido para que Ernesto Sánchez la incorpore a la dinámica del primer equipo. “Es una atacante muy talentosa y una especial virtud en el uno contra uno”, ha explicado el CPC.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
  2. Un vecino de Cáceres hace una chistosa petición a los Reyes Magos... y se viraliza en redes sociales: '¡Baltasaaaar!
  3. La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
  4. El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio
  5. Trasladada al hospital tras sufrir un derrame ocular por el impacto de un caramelo en la Cabalgata de Reyes de Cáceres
  6. La llegada del nuevo supermercado a La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial del barrio cacereño
  7. Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: 'Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien
  8. Muere una mujer mayor en un choque entre dos coches en el cruce de la N-521 con la carretera de Cedillo

Jóvenes de Monesterio, Fuentes de León, Bienvenida y Cabeza la Vaca ganadores del Pasaporte del Talento

Jóvenes de Monesterio, Fuentes de León, Bienvenida y Cabeza la Vaca ganadores del Pasaporte del Talento

Albacete-Real Madrid, Racing-Barcelona y Deportivo de La Coruña-Atlético de Madrid, duelos estelares de Copa del Rey

Albacete-Real Madrid, Racing-Barcelona y Deportivo de La Coruña-Atlético de Madrid, duelos estelares de Copa del Rey

Borja Sémper asiste a la reunión de Feijóo con el comité de dirección del PP tras varios meses fuera por un cáncer

Borja Sémper asiste a la reunión de Feijóo con el comité de dirección del PP tras varios meses fuera por un cáncer

El Cacereño Femenino vuelve a mudarse este domingo a El Cuartillo

El Cacereño Femenino vuelve a mudarse este domingo a El Cuartillo

La residencia El Prado de Mérida contará con nuevo mobiliario tras las obras de reforma

La residencia El Prado de Mérida contará con nuevo mobiliario tras las obras de reforma

Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Sorteo de octavos de final de la Copa del Rey

Tracking Pixel Contents