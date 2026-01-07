El Cacereño Femenino vuelve a mudarse este domingo a El Cuartillo

Tras casi un mes de parón, este fin de semana vuelve la competición a la Primera Federación Femenina y lo hace con el arranque de la segunda vuelta, en la que el Cacereño Femenino jugará como local y volverá a hacerlo en el Complejo Deportivo Provincial El Cuartillo, donde este domingo recibe al Alba Fundación de Albacete (18.00 horas).

El cambio de césped del campo número 1 de los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres es la causa del traslado. Ya le afectó al Cacereño Femenino en su último partido como local, el pasado 6 de diciembre, cuando consiguió imponerse 1-0 al Betis con gol de Nerea.

En este caso el rival será el Alba Fundación, octavo clasificado con cinco puntos más que el Cacereño Femenino, en posiciones de descenso a Segunda Federación, por lo que amarrar los puntos de casa se antoja clave para un equipo que se ha preparado a conciencia durante este largo parón navideño.

En estas semanas sin competición, además de entrenar, el Cacereño Femenino se ha reforzado con Alejandra López Rico, Ale López, extremo diestra (aunque juega por la izquierda) de 23 años procedente del filial que se ha incorporado a la dinámica del primer equipo.

Ale López lleva dos temporada en el filial, aunque a finales de 2024 sufrió una lesión de ligamento cruzado que la ha tenido alejada de los terrenos de juego prácticamente todo 2025. Su fuerte irrupción en el filial tras su vuelta, con cuatro goles en poco más de mil minutos, le han valido para que Ernesto Sánchez la incorpore a la dinámica del primer equipo. “Es una atacante muy talentosa y una especial virtud en el uno contra uno”, ha explicado el CPC.