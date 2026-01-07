Extremadura acaba con dos undécimos y dos decimocuartos

Extremadura cerró este martes el Campeonato de España de selecciones autonómicas de baloncesto con cuatro victorias. Las cadetes femeninas y los infantiles masculinos terminan en decimocuarta posición, mientras que los cadetes masculinos y las infantiles femeninas consiguen el undécimo puesto.

Cadete femenino

Extremadura 41, La Rioja 61

La selección cadete femenina pone fin al campeonato con derrota frente a La Rioja, en un partido que se les fue complicando con el paso de los minutos. El primer cuarto mantuvo a las locales en la pelea por la victoria, pero el bajo acierto ofensivo del segundo periodo provocó que las visitantes se escapasen en el marcador. Tras el descanso, las extremeñas reaccionaron con carácter, aunque el empuje no fue suficiente para cambiar el rumbo del choque. La mejor del partido fue Alejandra Alcón, con 17 puntos, 9 rebotes y 15 de valoración. La selección cadete femenina termina el campeonato en decimocuarta posición.

Cadete masculino

Extremadura 51, Euskadi 96

Dura derrota para la selección cadete masculina que cae contra el País Vasco en un encuentro que se le fue escapando poco a poco pese al esfuerzo inicial. El equipo extremeño trató de mantenerse en el partido durante la primera mitad. Sin embargo, tras la reanudación llegaron las mayores dificultades, que con un tercer cuarto que se les hizo cuesta arriba a los extremeños (9-26), los vascos abrieron una brecha insalvable. Los visitantes aprovecharon su superioridad para sentenciar definitivamente el encuentro. El mejor del partido fue Bruno León con 14 puntos, 11 faltas recibidas y 6 de valoración.

Murcia 73, Extremadura 81

La selección cadete logró una valiosa victoria frente a la Región de Murcia en un partido de altibajos donde destacó especialmente el gran segundo cuarto de los extremeños. A pesar de ir por debajo en el marcador durante los primeros minutos, los extremeños dieron un golpe sobre la mesa en el segundo periodo, con un parcial de 13-23 que les permitió dar la vuelta al marcador y llegar al descanso por delante. La Región de Murcia intentó reaccionar en la segunda mitad, logrando un buen tercer cuarto, pero el conjunto extremeño mantuvo la calma y, con un último cuarto sólido selló su victoria, lo que los coloca en el puesto 11º del campeonato. El esfuerzo colectivo y la gran defensa en momentos clave fueron determinantes para que se llevaran un triunfo merecido. El mejor del encuentro fue Bruno León con 33 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias, 16 faltas recibidas y 38 de valoración.

Alegría en las jugadoras extremeñas. / FEXB

Infantil femenino

Navarra 65, Extremadura 53

La selección infantil femenina cae ante Navarra en un partido marcado por el dominio local en la primera mitad. El conjunto extremeño se vio mermado en ataque durante los primeros cuartos, en los que Navarra fue superior ofensivamente. Tras su paso por vestuarios, Extremadura reaccionó y mejoró su juego colectivo, logrando recortar diferencias, sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para revertir la desventaja acumulada en los primeros instantes. La mejor del equipo fue Candela Marina con 14 puntos, 10 rebotes y 16 de valoración.

Extremadura 52, Asturias 41

La selección infantil femenina se impuso a Asturias en un duelo marcado por la solidez defensiva y la efectividad en momentos clave. El partido comenzó con un ritmo tranquilo, donde las extremeñas controlaban el juego con una defensa ordenada y aprovechando los errores de las asturianas. Asturias, aunque luchó con intensidad no pudo encontrar su ritmo ofensivo frente a la defensa extremeña que se mostró sólida y difícil de superar. La victoria fue fruto de un juego colectivo equilibrado, donde la intensidad defensiva marcó la diferencia. La mejor jugadora del partido ha sido Julia Pérez con 11 puntos, 6 rebotes y 12 de valoración. Con este triunfo las infantiles terminan undécimas del campeonato.

Equipo infantil masculino. / FEXB

Infantil masculino

Cantabria 58, Extremadura 74

El infantil masculino logró una importante victoria frente a Cantabria en el encuentro correspondiente a la lucha por los puestos del 13º al 16º. El partido estuvo muy igualado durante los tres primeros cuartos y, aunque Extremadura empezó a imponer su ritmo, Cantabria reaccionó y mantuvo la igualdad hasta el último cuarto. Pero el conjunto extremeño mostró su mejor versión en el cuarto periodo, firmando un 9-22 que rompió el partido. El mejor jugador fue Gonzalo Méndez con 20 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y 23 de valoración.

Extremadura 62, Asturias 65

La selección infantil masculina perdió frente a Asturias en un partido que, a pesar de la gran reacción en la segunda mitad, estuvo marcado por un mal primer cuarto para los locales. Los asturianos dominaron desde el inicio, llevando la delantera al finalizar el primer periodo. A pesar de mejorar en el segundo cuarto y reducir la diferencia al descanso, los extremeños no lograron recuperar completamente el terreno perdido. Tras el descanso, el encuentro fue más equilibrado pero el esfuerzo final no fue suficiente para superar la ventaja asturiana, que se mantuvo sólida hasta el último segundo. El mejor jugador fue Pedro León con 26 puntos, 15 rebotes, y 34 de valoración. De esta manera la selección infantil masculina termina 14º en el campeonato.