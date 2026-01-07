Iván Martínez, jugador del Cacereño, lo tiene claro: «Una victoria lo puede cambiar todo»

El Cacereño cerrará este sábado (18.00) la primera vuelta del grupo 1 de Primera Federación con un partido que puede marcar un antes y un después. El conjunto verde visita al Guadalajara, penúltimo clasificado y con solo dos puntos más que los cacereños, en un duelo directo entre dos equipos necesitados que, pese a todo, todavía miran la permanencia como un objetivo alcanzable.

El golpe del pasado domingo en el Príncipe Felipe, cuando el CPC dejó escapar al menos un punto que tenía en la mano, aún escuece. Iván Martínez, uno de los pilares defensivos del equipo, reconoce que el vestuario salió tocado. «Cuando ves que lo tienes cerca y se te escapa, te quedas muy cabreado. En un partido que creo que no merecíamos perder, acabas perdiendo y eso te deja muy mal cuerpo», explica. Sin embargo, también subraya la capacidad del grupo para pasar página: «El primer día es el más jodido, pero durante la semana te vas recuperando hasta que llega el próximo partido, que ya lo afrontas con las máximas ganas».

El Cacereño es colista, pero no hundido anímicamente. En el vestuario tienen claro que el problema ha estado más en los detalles que en la falta de competitividad. «Este año nuestros errores nos están penalizando mucho. Llámalo errores o mala suerte, pero nos está costando conseguir los tres puntos», admite Iván, que insiste en que el camino pasa por seguir trabajando y reducir fallos.

Recuperar la confianza

Julio Cobos lleva semanas hablando de finales y la visita al Pedro Escartín de Guadalajara encaja perfectamente en esa definición. «Estamos los dos en una situación parecida. Quizá ellos tienen algún punto más, pero es fundamental conseguir los tres puntos para engancharnos», señala el central. El vestuario se agarra a ejemplos recientes para mantener la fe: «Tenemos el ejemplo del Talavera, que ha ganado tres partidos seguidos y ha salido del descenso. ¿Por qué no vamos a poder hacerlo nosotros?».

Iván Martínez, cariacontecido tras la derrota del pasado domingo ante el Celta Fortuna. / Jorge Valiente

Más allá del fútbol, Iván Martínez apunta a un factor clave: la confianza. «Cuando estás abajo juegas más cohibido, no arriesgas tanto. No es lo mismo fallar siendo tercero que fallar estando abajo», explica. Por eso, ganar en Guadalajara puede ser algo más que tres puntos. «Este partido nos puede devolver la confianza y, quién sabe, si darnos una racha positiva», insiste.

La semana ha traído también una cara nueva al vestuario, la del centrocampista Nico Conesa, primer refuerzo del mercado invernal. Su llegada ha sido bien recibida. «Ha llegado con muchas ganas. La llegada de sangre nueva siempre es un plus para todos», afirma Iván, convencido de que los movimientos de invierno pueden volver a ser determinantes: «Siempre se ha visto que el Cacereño se refuerza bien en esta época y suele funcionar».

Eso sí, el defensa asume que el mercado también implica decisiones difíciles. «Es lo malo, que algún compañero tenga que salir, pero eso ya es trabajo de la Dirección Deportiva», añade. De momento, Conesa no podrá ser inscrito hasta que se de la baja a algún jugador sénior, ya que el CPC solo tiene libres tres fichas sub-23.

Convicción pese a los números

Los datos son duros: cinco puntos como local y diez como visitante, en una categoría que castiga cualquier error. «Los rivales tienen un punto más de calidad y cualquier fallo te penaliza muchísimo», resume Iván. Aun así, el mensaje es de resistencia. «Estamos últimos, sí, pero no tan lejos como parece. No nos podemos venir abajo», recalca.

A nivel personal, el central reconoce que está siendo un curso de aprendizaje. «Es una categoría nueva y estoy jugando, pero he cometido errores y he tenido alguna lesión y un par de expulsiones. En esta segunda parte quiero corregirlos y dar mi mejor nivel», afirma.

Antes de viajar a Guadalajara, Iván Martínez lanza un mensaje claro a la grada: «Que sigan creyendo. Nosotros somos los primeros que creemos y que queremos darle la vuelta a esto». El Cacereño se agarra a esa convicción para cerrar la primera vuelta con la esperanza de que, a partir de ahora, los detalles empiecen a caer de su lado.