El Al-Qázeres anduvo cerca

57 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Inés Ramos (15), Carmen Suárez (0), Josephine Filipe (18), Victoria Gauna (3), Nerea Liste (11) -cinco inicial- Lucía Fontela (10), Blanca Rosco (0), Clara Prieto (0), Lucía Méndez (0). 69 - UNICAJA MIJAS: Estel Puiggros (13), CamilleZimmerman (10), María Roters (15), Tayra Eke (13), Celia García (3) -cinco inicial- Elena Moreno (8), Carmen Guillén (0), Sokhna Lo (0), Sofía Galerón (0), Alba Orois (7). MARCADOR POR CUARTOS: 20-24, 39-40 (descanso), 53-53 y 57-69 (final). ÁRBITROS: Josep Luis Presseguer y Raúl Aguilera. INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la décima jornada de la Liga Femenina Challenge aplazado en su momento. 100 espectadores en el Multiusos Ciudad de Cáceres.

Fantaseó el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura durante casi todo el partido con repetir la hazaña de superar al Unicaja Mijas en el Multiusos, como ya hizo la temporada pasada, pero no pudo ser. Un último cuarto anémico, en el que ya estaba con la lengua fuera del esfuerzo, acabó con sus posibilidades (57-69), que fueron muchas más de las esperadas.

La lectura no es del todo negativa: aparte ponerse por fin al día con el calendario, el equipo que dirige Jesús Sánchez se demostró a sí mismo una vez más su competitividad, completando una prueba de nivel para una inminente nueva cita en casa. El sábado llega el Melilla, un rival algo más asequible.

Las locales estaban este miércoles bastante mermadas porque todavía no han logrado recuperar a Raquel Laneiro y porque no podían contar con Laura Salmerón, reciente refuerzo que no estaba inscrita cuando este choque debería haberse disputado.

La tarde dio algo de miedo de inicio con el 4-17 a los cinco minutos. De haberse mantenido esa tónica, el resultado hubiese resultado escandaloso. Pero a partir de un tiempo muerto y un par de rotaciones la situación mejoró drásticamente y los triples apretaron el tanteo hasta el 20-24 del final del primer cuarto.

El primer empellón del Unicaja estaba resuelto. Estaba claro que llegarían más, como el que llegaría a continuación (22-30, min. 13). Y la jugada se repitió: lo que tenía que haber sido tranquilidad para las malacitanas se convirtió en tormento, ya que el Al-Qázeres, con sus pocas pero efectivas armas, siguió muy agarrado al parquet. El trío Inés Ramos-Filipe-Nerea Liste era productivo y la desventaja al descanso era la mínima (39-40). Casi parecía una broma que el Unicaja hubiese amagado con la paliza al inicio.

Esperanza frustrada

De vuelta de vestuarios, triple de Filipe y primera vez el Al-Qázeres por delante. A base de lanzamientos lejanos, y con una defensa ajustadísima, las locales fueron almacenando fe (50-43, min. 25), al mismo tiempo que intentaban sembrar el desconcierto en el oponente. No el suficiente, ya que pronto el electrónico se equilibró de nuevo, llegándose con un expresivo 53-53 al último cuarto.

La situación se puso tensísima y la primera canasta del tramo final tardó casi dos minutos en producirse. Fue del Unicaja, lo que quizás generó tendencia. Hasta faltando 4:05 no estrenó el Al-Qázeres su marcador (55-59), lo que le hizo un daño irreparable. Pero más allá de eso, el andaluz es un equipo de mayor calidad, más potente, y sentenció sin piedad.

En lo deportivo no fue la tarde Celia García, estrella en Cáceres durante años y ahora maestra de jóvenes en Málaga, pero sí en lo emocional por el cariño que recibió del público. Su única canasta fue la última de una tarde entretenida de baloncesto.