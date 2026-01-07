Xabi Alonso lanza un mensaje a sus jugadores: "Es imprescindible que todos presionen"

Con algo de retraso, porque el tráfico de Yeda a media tarde es una aventura poco recomendable, la expedición del Real Madrid llegó al entorno del estadio Rey Abdullah para su último entrenamiento previo a la semifinal de este jueves contra el Atlético. Un duelo, claro, que trae los recuerdos de último precedente, el 5-2 en el Metropolitano.

"Vamos a plantear un partido diferente, pero sin olvidar las cosas que fallaron entonces, que fueron muy claras y evidentes. Tenemos que evitar cometer los mismos errores y hacer un partido de mayor nivel que entonces", ha explicado Xabi Alonso durante su comparencia.

Un técnico que sabe que se juega el puesto en "el cuarto torneo en orden de prioridades de la temporada", pero el más importante ahora mismo, porque "es el que toca ahora". Un partido que el Madrid jugará sin el lesionado Mbappé y ante el que Alonso aprovechó una pregunta sobre Vinícius para lanzar un mensaje a sus jugadores.

Con Huijsen y Trent

"Es imprescindible la presión de todos, es algo que reclamo cuando no tenemos balón, a los de arriba y también a los de abajo. Ese compromiso y esas ganas de jugar cada momento de los partidos nos hará más competitivos", ha apuntado un Alonso que ya contará con Huijsen y con Trent, aunque en el lateral derecho apunta a repetir Valverde, dado el precario estado físico del inglés y del capitán Carvajal. Todos ellos se entrenaron este miércoles.

Desde luego, necesita Xabi el compromiso de sus hombres. "Estamos con el entrenador, no hay problemas entre nosotros. Nos apoyamos entre todos, entre los jugadores y técnicos", ha apuntado Bellingham, quien ha remarcado que la situación del Madrid, sin ser buena, "no es un desastre": "Con el Madrid hay una tendencia a sobreactuar en este tipo de situaciones. Somos segundos en Liga, estamos arriba en la Champions y vamos a jugar una semifinal por un título"