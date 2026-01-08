El Cacereño acelera el golpe de efecto de la vuelta de Pau Palacín

«No soy yo el que lo tiene que hacer». Pau Palacín respondía así tras el partido de la remontada al Ávila, en mayo pasado, cuando se le cuestionaba sobre su balance de cuatro meses en Cáceres. Llegó después la de Estepona y el ascenso a Primera Federación, con el valenciano poniendo la guinda al histórico éxito con el gol que supuso el 5-2. Después, para disgusto de los aficionados, se concretaría su marcha al Marbella en verano.

Pero, ¿puede volver el delantero al Cacereño en este mes de enero? Puede ser, aunque todo esté aún en fase embrionaria. El CPC ha sondeado esta posibilidad. Julio Cobos lo recibiría con los brazos abiertos. En los próximos días puede concretarse, pero de momento los contactos entre las partes han existido. En cualquier caso, el silencio desde los dos lados es sepulcral. Ni desde la entidad ni desde la parte del jugador (que no se ha pronunciado, requerido por este diario este jueves) han hecho declaración oficial al respecto.

Sin gol en Marbella

La baza que tiene el decano extremeño es que Palacín no ha cuajado en el Marbella. De hecho, no ha anotado en este tiempo un solo tanto en liga, pese a que ha sido un habitual titular en este equipo del grupo B de Primera Federación.

Uno de los problemas que se plantean en este momento es poder asumir la alta ficha del jugador, revalorizado hasta límites insospechados en el club extremeño y que ahora podría vivir una segunda opción de triunfar allí donde fue feliz, donde hizo la friolera de nueve goles, tres de índole decisivo en la fase de ascenso.

Nadie duda de la generación de ilusiones que se crearía, y desde luego que sería un golpe de efecto su retorno. La afición le terminó idolatrando y ahora suspira por la llegada del punta, de 1,92 y 25 años. Así se ha asumido incluso cuando el periodista cacereño Fernando Sosa (Canal Extremadura) ha dado alguna ‘pista’ en sus cuentas de redes sociales.

Otro de los condicionantes para el retorno de Palacín radicaría en que el CPC tendría que dar una baja en esa posición, al menos en teoría. De momento, Diego Gómez, aún sin marcar, y César Gómez (dos tantos) no están respondiendo a las expectativas anotadoras que pretendía Cobos cuando se les fichó.

Felicidad

Palacín siempre habló muy bien del Cacereño, como es lógico, en unos meses en los que recuperó su olfato goleador perdido en el Linares, su club antes de enero de 2024. «Personalmente estoy contento. Más que por los números, por las sensaciones en el campo, por lo que el equipo me ha aportado desde que he llegado. Esto no es casualidad, se fue un delantero con buenos números y llega otro que también hace buenos números. Esto quiere decir que el equipo algo está haciendo bien. Yo siempre intento marcar, pero no por demostrar nada a nadie, sino por ayudar al equipo», explicó en su día Palacín.

En una entrevista en este diario, abundaba sobre su feelling en el CPC. «Es muy buen momento, pero todos los momentos te enseñan algo. He pasado por algunos muy buenos y por otros peores, y eso hace que a día de hoy esté como esté. Ni en noviembre era tan malo como decían ni ahora tan bueno. Sigo siendo Pau Palacín».

Mientras tanto, el director deportivo, Francis Bordallo, sigue trabajando en conexión con Cobos en otros refuerzos. Ya hablaron ambos de la llegada de extremos y se barajan varios nombres.

En cuanto a las bajas, nada oficial se sabe sobre quiénes serán finalmente. La intención es que fueran (tema delantero aparte) el meta Iván Martínez, el centrocampista Unai Rementería y el mediapunta Morales.

Por su parte, los entrenamientos de cara al crucial choque de este próximo sábado en el Pedro Escartín de Guadalajara continúan con aparente normalidad. La gran novedad es la presencia del centrocampista murciano Nico Conesa (Pontevedra), que es el único fichaje hasta el momento en el club verde en este mercado invernal.