El Cacereño firma a la joven centrocampista japonesa Tsubaki Hayashi

El Cacereño Femenino sigue reforzándose. Este jueves ha anunciado el fichaje de la joven japonesa Tsubaki Hayashi, que es en la segunda incorporación que la entidad realiza en el mercado invernal, tras haber firmado previamente a Milagros Caballero, ‘Mili’, y que entre en dinámica de la primera plantilla la canterana Alejandra López.

A pesar de llegar con solo 18 años recién cumplidos, la nipona "ya ha demostrado en nuestro club las garantías de talento y compromiso que puede dar sobre el verde", dice el club extremeño de Primera Federación Femenina. Y es que la centrocapista estuvo a prueba en la pretemporada del primer equipo en verano, llegando a jugar tres partidos, uno de ellos como titular y con una destacada actuación en el 0-13 ante el Villanovense.

Las buenas sensaciones que la talentosa nipona dejó al entrenador verde, Ernesto Sánchez, "y su clara voluntad de volver a vincularse a la entidad verdiblanca, han provocado que Tsubaki vuelva a reincorporarse al Cacereño Femenino tras cumplir su mayoría de edad, momento en el que se le permitía firmar un contrato como profesional", añade la entidad.

Técnicamente bien dotada

Tsubaki puede actuar tanto de mediocentro como de mediapunta, como ya demostrara en la pretemporada. "Es una jugadora con una brillante conducción de balón, la cual le permite aparecer en la construcción para hacer más fluido el juego del equipo", agrega el Cacereño.

Más allá de sus labores en salida de balón "también mostró sus capacidades de conducción y llegada, especialmente por banda derecha; aprovechando así la calidad, la agilidad y el despliegue que ya ha demostrado. Sumó dos asistencias en los tres partidos que disputó y se destapó como una jugadora capaz de ayudar al equipo con fluidez en campo propio y con energía, dinamismo y cifras en el último tercio rival", se comenta en club extremeño.

La joven nipona se incorpora con ficha del filial, pero va a estar en dinámica de entrenamientos del primer equipo, como ya le sucede a otras jugadoras como la propia Alejandra López.