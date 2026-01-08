Baloncesto
Máximo riesgo en el Real Madrid - Maccabi: 400 policías y concentraciones frente al pabellón
El partido de Euroliga entre el equipo blanco y el conjunto israelí se jugará este jueves a puerta cerrada (20.45 h.), tal y como ocurrió con el Barça-Maccabi en el Palau.
EFE
La Comisión Antiviolencia declaró de alto riesgo el partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv israelí, correspondiente a la vigésima primera jornada de la Euroliga, que se disputará este jueves (20.45 h.) a puerta cerrada en el Movistar Arena.
El club blanco se verá obligado a tomar medidas de seguridad adicionales junto con las fuerzas de seguridad implicadas en el evento deportivo que reforzarán sus dispositivos.
El encuentro se jugará a puerta cerrada "por motivos de seguridad", siguiendo las recomendaciones de la Policía Nacional, como ya lo hiciera el Barcelona de Xavi Pascual en el Palau ante el equipo israelí.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había confirmado el lunes que tenían conocimiento de "diversas concentraciones" de rechazo a Israel y apoyo a Palestina en los aledaños del Movistar Arena, con ocasión del partido, por lo que se incrementará el dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo de la actividad deportiva sin recortar el derecho a la manifestación.
Con Ione Belarra e Irene Montero
La secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, tienen previsto asistir a la concentración 'Por genocida, fuera Israel del baloncesto', convocada con motivo de la celebración del partido.
El dispositivo de seguridad movilizará alrededor de 400 efectivos de la Policía Nacional, sumando los apoyos de la Policía Municipal de Madrid en tareas de regulación y cortes de tráfico, además de la seguridad del propio club y del estadio, Bomberos y SAMUR-Protección Civil.
El Real Madrid informó en un comunicado de que el importe de las entradas que se hayan adquirido para el partido será devuelto de manera inmediata y automática.
