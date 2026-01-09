Aramburu reina en el caos del descuento para dar los 3 puntos a la Real Sociedad

La Real Sociedad reinó en el caos del tiempo añadido y ganó 1-2 en el Coliseum con un tanto en el minuto 96 de Mikel Aramburu con el que derrotó al Getafe, hundido tras celebrar el empate en el 90 de Juanmi Jiménez y tocado moralmente mientras vive rodeado de una larga lista de problemas que auguran sufrimiento.

Aramburu se convirtió en el héroe de un choque que mereció ganar la Real Sociedad. Estuvo a punto de dejarse dos puntos por el camino, desperdició ocasiones claras para alargar el tanto de Brais Méndez en el tiempo añadido y una mala salida de Soria en un córner permitió al jugador del cuadro donostiarra llevarse la victoria.

Para su segundo encuentro en el banquillo, Pellegrino Matarazzo se encontró al Getafe más tocado de los últimos tiempos. Los problemas del equipo de José Bordalás son más evidentes cada semana que pasa y las soluciones no llegan. Tiene cinco fichas sin cubrir, seis lesionados, entre ellos todos sus centrales y problemas burocráticos para firmar jugadores en el mercado de invierno.

Brais Mendez abrió el marcador para la Real. / EP

Por eso, el técnico azulón tuvo que citar a ocho jugadores del filial (Isma, Laso, Montes, Solozabal, Joselu, Alexandrov, Riquelme y Mestanza) y uno de ellos, el último de la lista, entró en el once titular. La zona más afectada, la defensa por las ausencias de Abqar, Djené, Duarte y Davinchi, dejó una pareja de centrales de circunstancias: los laterales Nyom y Juan Iglesias.

Y para culminar la lista de problemas, Bordalás jugó sin delanteros y con un centrocampista como Mario Martín en la punta de ataque. Ni siquiera confía en su único punta disponible, Juanmi Jiménez, que ni en caso de necesidad total es útil para su entrenador. Ese es el panorama del Getafe, que enfrente se encontró a un equipo más confiado desde la llegada de Matarazzo.

El técnico estadounidense se estrenó la pasada jornada con un empate frente al Atlético de Madrid (1-1). Dio una buena imagen y repitió el mismo once en una señal de confianza y premio hacia los jugadores con los que inauguró con éxito su etapa en la Real Sociedad.

Al Getafe sólo se le vio sufrimiento y un ejercicio de resistencia estéril. Se notaba que ni siquiera la cultura del esfuerzo iba a ser suficiente en el conjunto azulón. Se respiraba hasta pesimismo en la cara de Bordalás, que por una vez apareció sin sus características gafas, que tal vez escondían un cansancio que sin ellas reflejó su rostro.

La consecuencia de tanto hastío dejó al Getafe a merced de la Real Sociedad, dominador absoluto de la pelota. Aún así, le costó sumar ocasiones. De hecho, hasta el descanso, sólo gozó de una, pero fue suficiente. En el minuto 36, Brais Mendéz aprovechó un mal despeje de Juan Iglesias para batir a Soria con un zurdazo espectacular.

El tanto de la Real deprimió definitivamente al Getafe, que volvió de los vestuarios aún más errático, como un equipo sin alma, perdido y a merced de un rival que olió la sangre. Matarazzo adelantó líneas y ordenó una presión sobre los dos centrales de circunstancias del equipo de Bordalás, poco acostumbrados a lucirse con la salida del balón.

Pronto comenzó la cascada de ocasiones y la Real Sociedad no aumentó su renta en el primer cuarto de hora de milagro. Pudo marcar Guedes con un disparo desde fuera del área y después Oyarzabal desperdició dos mano a mano ante Soria. El primero, clarísimo tras un error garrafal de Diego Rico en una entrega hacia atrás, lo mandó fuera; el segundo, lo estrelló contra el cuerpo del portero azulón.

Al Getafe aún le quedó un pequeño arranque de orgullo y dispuso de un cabezazo de Arambarri y de un 'casi remate' de Juanmi, que estuvo a punto de empujar el balón tras un centro de Montes desde la banda izquierda.

Esas ocasiones no fueron un espejismo ni una especie de último estertor del Getafe, que como la pasada jornada en Vallecas tiró de orgullo para sacar petróleo. Milla sacó una falta y el hombre menos esperado, Juanmi, que no marcaba un gol en Liga desde la jornada 28 de la temporada 2023/24, apareció de la nada para empatar.

Sin embargo, esa alegría fue efímera. La grada celebraba un empate milagroso cuando apareció Aramburu para marcar el 1-2. Soria falló en una salida y el jugador de la Real Sociedad remató un tanto con el que despega de la mano de su nuevo entrenador. En la otra orilla, Bordalás y sus jugadores acumulan demasiados problemas que invitan a una temporada abonada al sufrimiento.