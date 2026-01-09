El Cacereño da la baja a Rementería y refuerza su ataque con Kensly Vázquez

El Cacereño sigue moviendo ficha en el mercado invernal. El club verde ya ha dado la baja a Unai Rementería, que no aparece en el listado de jugadores con ficha en el CPC y que se convierte así en la primera baja del equipo en este mercado, y ha anunciado el fichaje del delantero Kensly Vázquez Cervera, segundo refuerzo tras la incorporación de Nico Conesa, que ya tiene ficha con el decano extremeño (gracias a la salida de Rementería).

Rementería ya no figura en la relación oficial de futbolistas del conjunto cacereño, una decisión que abre espacio para la inscripción de Nico Conesa, que podría debutar este mismo sábado en el encuentro contra el Guadalajara (18.00 horas), con el que se cerrará la primera vuelta de la competición.

En el capítulo de llegadas, el Cacereño ha cerrado la incorporación de Kensly Vázquez, atacante de 22 años, nacido en Puerto Príncipe (Haití) y con nacionalidad española. El delantero llega procedente del Ourense CF, donde ha competido esta temporada en Primera Federación y Copa del Rey, y se caracteriza por su potencia física y su capacidad para ocupar posiciones ofensivas, principalmente como delantero centro. Ocupará una de las tres fichas sub-23 que el CPC tiene libres.

Vázquez se convierte en el segundo refuerzo invernal del conjunto verde, después de la llegada de Nico Conesa. El club acelera así su planificación en este mercado, buscando un impacto inmediato en una fase clave del curso, tal y como ya dejó entrever en los últimos días la entidad con su intención de dar un “golpe de efecto” en la vuelta de la competición.

Con estos movimientos, el Cacereño refuerza su parcela ofensiva y continúa perfilando una plantilla que mantiene claro su objetivo de consolidarse en la categoría, con la permanencia como meta prioritaria, tal y como ha reiterado el cuerpo técnico en las últimas jornadas.