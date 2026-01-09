Cacereño: ganar, ganar o ganar este sábado en Guadalajara

El Cacereño afronta este sábado una auténtica final, otra más, en el estadio Pedro Escartín. A partir de las 18.30 horas, el conjunto verde visita al Guadalajara en un duelo directo por la permanencia que servirá, además, para cerrar la primera vuelta del campeonato en Primera Federación. El contexto no admite paños calientes: el CPC es colista de la clasificación, mientras que el conjunto alcarreño ocupa la penúltima posición con solo dos puntos más que los verdes.

El partido llega marcado por la urgencia, en los dos lados del campo. Así lo reconoció Julio Cobos en la previa, calificando el choque como «una final», que es la expresión más repetida por el técnico de Valdehornillos en las últimas semanas. «Ascendimos los dos equipos el año pasado y ahora somos dos conjuntos que no estamos en nuestro mejor momento y que estamos muy necesitados. Nos quedan 20 batallas y esta es otra más», señaló el técnico del Cacereño, consciente de que, aunque aún queda mucha liga, cada jornada empieza a tener un peso decisivo.

El precedente más reciente entre ambos equipos se produjo esta misma temporada en la Copa del Rey, con triunfo del Guadalajara. Aquel encuentro sirve como referencia, aunque Cobos recordó que ambos conjuntos se conocen bien: mismo entrenador en el banquillo alcarreño y una base amplia de futbolistas que ya estaban el pasado curso. «Los dos equipos nos conocemos perfectamente», apuntó.

‘Sangre nueva’ en el vestuario

Para este compromiso, el Cacereño llegará con ‘sangre nueva’. El centrocampista Nico Conesa, primer fichaje del mercado invernal, viajará con el equipo tras haber entrenado toda la semana y contar ya con ficha federativa. Su llegada ha supuesto la salida de Unai Rementería, cuya ficha ha sido liberada para permitir la inscripción del nuevo refuerzo. «Es un jugador que nos da equilibrio, buen trato de balón y juego aéreo. Creo que es una pieza importante para nosotros», explicó Cobos sobre Nico, que podría disponer ya de minutos en el Pedro Escartín.

Además, el club verde ha cerrado este mismo viernes un segundo fichaje, el delantero Kensly Vázquez, con el objetivo de reforzar una plantilla muy castigada por las ausencias. No en vano, el Cacereño afronta el desplazamiento con solo 17 jugadores disponibles del primer equipo. Las bajas por lesión de Diego Guti, Iván Fernández y Sanchidrián, unidas a las sanciones de Sanvi y Joserra, han obligado a completar la convocatoria con el juvenil Iker Bidaurrázaga.

Cobos reconoció que la situación de la plantilla condiciona el día a día, aunque valoró positivamente la llegada de nuevos efectivos. «Todo lo que sea sumar jugadores es bueno. Da más competitividad y hace que el trabajo diario sea más intenso. Al final, el beneficiado es el equipo».

Pasar página de la derrota

En el aspecto anímico, el Cacereño intenta pasar página del último encuentro liguero, un partido que dejó sensaciones encontradas. «El primer día estuvimos muy fastidiados, el segundo algo mejor. Vimos muchas cosas buenas, pero también errores evitables», explicó Cobos, quien recordó que su equipo fue capaz de igualar un marcador adverso y rozar la victoria incluso con un jugador menos.

Las imágenes del Cacereño - Celta Fortuna / Jorge Valiente

Pese a la delicada situación clasificatoria, el técnico verde apeló a la calma y a la confianza en el trabajo. «Con todo lo mal que vamos, estamos a cinco puntos. Hay equipos que con siete puntos creen que pueden salvarse. Nosotros estamos relativamente cerca y hay que creer que esto se puede sacar adelante».

Enfrente estará un Guadalajara que también se ha movido en el mercado invernal, con la incorporación del delantero Javi Gómez, confirmada este viernes, y la de Guille Perero, que ya debutó la pasada jornada. Un rival directo reforzado ante el que el Cacereño buscará la mejor medicina posible para sus males: ganar. «Cuando hay dudas y las cosas no salen bien, la mejor medicina son las victorias».

El Pedro Escartín dictará sentencia en un duelo cargado de necesidad, tensión y urgencias compartidas. Para Guadalajara y Cacereño no será un partido más: será una final para cerrar la primera vuelta y empezar a construir la segunda con algo más que fe.