Baloncesto. Segunda FEB
El Cáceres evalúa el estado físico del pívot David Efambe para decidir si le ficha
El jugador congoleño acaba de salir del Ponferrada y la duda está en saber si su rodilla está bien
El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha fichado, pero no ha fichado. Esta es la dicotomía sobre lo que ocurre con David Efambe, pívot congoleño de 2,02 y 25 años que acaba de salir del Ponferrada. Se quiere evaluar su estado físico para estar seguros de que su rodilla, que le ha dado problemas a lo largo de su carrera, está en buenas condiciones para aportar al equipo desde el primer día.
El jugador podría incluso haber viajado a Cáceres ya, donde será sometido a exámenes médicos. Solamente cuando se reciba la confirmación de que los resultados son satisfactorios se pasará a la firma del contrato. Se trataría pues del refuerzo interior que se quiere hacer y que conllevaría la salida de DJ Foreman, al que desde hace semanas se le busca acomodo en otra liga. En todo caso no daría tiempo a inscribirle para que debutase este domingo ante el Valle de Egüés.
Efambe, con fama de interior fornido y defensor, también esgrime su experiencia en la Segunda FEB. Aparte del Ponferrada, donde promediaba 3,1 puntos y 3 rebotes en 13 minutos, también pasó la campaña anterior por el Algeciras y en la 20-21 por el Pardinyes. Quien lo trajo a España fue, siendo junior, el Basquet Manresa, con el que llegaría a debutar testimonialmente en la Liga Endesa 18-19.
