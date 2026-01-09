El Al-Qázeres pone a prueba su carácter frente al Melilla

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta este sábado en el pabellón Multiusos (18.00 horas) un nuevo reto exigente ante el Melilla Ciudad del Deporte La Salle, en un encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Femenina Challenge y que servirá para cerrar la primera vuelta del campeonato. El duelo llega apenas tres días después del partido aplazado disputado entre semana, un factor que condiciona la preparación y el estado físico del conjunto cacereño.

El equipo de Jesús Sánchez cayó el miércoles ante Unicaja (57-69) en un partido de enorme desgaste, aunque su entrenador quiso poner en valor el rendimiento mostrado pese a la derrota. «Fue un encuentro que nos dejó bastantes lecturas positivas. Unicaja nos tuvo que ganar tres veces en el mismo partido», recordó el técnico, satisfecho con la capacidad de reacción y la imagen ofrecida por sus jugadoras ante uno de los equipos más potentes de la categoría.

El escaso margen de recuperación es uno de los condicionantes del choque, aunque Sánchez confía en que la actitud mostrada en el último compromiso permita competir de nuevo. «Sabemos que hay poco tiempo para recuperarnos y prepararnos, pero si vamos con esta actitud creo que tendremos muchas opciones», aseguró. El entrenador admitió que el cansancio puede aparecer en algún momento, aunque destacó que el equipo ha aprendido a convivir con esa situación durante buena parte del curso.

Un rival ambicioso

Melilla llegará al Multiusos como un rival de entidad, diseñado desde el verano para aspirar a los puestos altos y con un estilo de juego intenso. «Es un equipo que quiere imprimir ritmo y tenemos que ser listas, estar preparadas y competirlo bien», señaló Sánchez, que confía en que la rotación, con la aportación de Laura Salmerón, ayude a gestionar los minutos en un encuentro que puede volver a ser exigente físicamente.

Uno de los focos de atención sigue estando en la evolución de Raquel Laneiro, cuya recuperación progresa según lo previsto. «La lesión va cercana a curarse, aunque me preocupa más que consiga enganchar el ritmo que vamos a necesitar», explicó el técnico, que mantiene finales de mes como referencia para su posible regreso, siempre que no surjan contratiempos.

Fotogalería | Las imágenes del Al-Qázeres - Unicaja Mijas / Carlos Gil

Más allá del aspecto físico, el duelo ante Melilla representa una oportunidad para reforzar la ambición del equipo. «Ganar permitiría mirar un poco más arriba y creérselo más», reconoció Sánchez, aunque insistió en mantener los pies en el suelo. Con ocho victorias, el Al-Qázeres ha demostrado competitividad durante buena parte de la temporada, especialmente en casa, donde solo ha cedido ante los tres primeros clasificados. El Melilla es quinto.

El entrenador valoró positivamente la reacción emocional del grupo tras esas derrotas. «Las he visto salir enfadadas en los tres partidos y eso me gusta. Da igual el rival o el presupuesto, perder en casa duele», afirmó, convencido de que esa mentalidad es clave para seguir creciendo.

Con la primera vuelta a punto de concluir, el Al-Qázeres quiere reafirmar su fortaleza en el Multiusos y cerrar el primer tramo del campeonato con buenas sensaciones ante un rival de nivel, sin alterar el rumbo ni perder la identidad que le ha permitido competir con cualquiera.