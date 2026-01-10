El Cáceres, ante su enésimo intento de ganar en casa

Quizás cualquier placer solo sea un alivio. Es el terreno que explora el Cáceres Patrimonio de la Humanidad este domingo ante el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés, al que recibe a partir de las 12.30 en el Multiusos. Habitualmente con fama de guarida difícilmente inexpugnable, el pabellón está siendo de plastilina esta campaña para el representante extremeño en la Segunda FEB. El maleficio se ha extendido durante toda la primera vuelta (seis partidos y seis derrotas), algo que urge sacudirse ya.

Objetivamente, este debe ser el día. El Valle de Ergüés es un recién ascendido al que ya se ganó con tremenda facilidad en el estreno de la competición. Aquel 63-91 convirtió al conjunto de Jacinto Carbajal en líder, pero a partir de entonces su recorrido ha resultado más bien errático.

Esta primera parte de la competición se ha saldado con cinco triunfos -la mitad que la pasada campaña a estas alturas-, lo que deja fuera de la zona de ‘playoff’. Un nuevo tropiezo obligaría incluso a replantear los objetivos mínimos y empezar a pensar en tratar de evitar el descenso. Así de crudo.

La inoperancia cacereña como anfitrión vivió una ligera mejoría hace una semana, cuando al menos cayó en la prórroga frente al Toledo en un partido dramático (95-96). Es a eso a lo que se agarra Jacinto Carbajal en la previa del choque al tiempo que se orquestan retoques en su plantilla.

Normalidad

Sobre la preparación de la semana, el técnico señaló que «ha sido una semana normal en lo que respecta a entrenamientos y disponibilidad de todos los jugadores». Sin embargo, reconoció que la última derrota «dejó una mala sensación» por cómo se produjo en los últimos instantes, algo que ha habido que «sacudirse» lo antes posible.

En cuanto al conjunto navarro, Carbajal indicó que «es un equipo que está peleando por salir de esa zona baja» y que «viene haciendo mejor las cosas que al inicio de temporada». No pasó por alto el hecho de que esta misma semana haya incorporado a dos nuevos jugadores: el experimentado base Fabio Santana y el pívot gambiano Alassan Galle. Aparte de lo que puedan ayudar, sobre todo en el caso del primero de ellos, también apuntó a las aportaciones del base James Potter y el alero Jaxon Knotek, sus dos máximos anotadores.

En todo caso, las energías se centran en lo que haga el propio Cáceres, al que pidió «volver a hacer un buen partido de energía, de ir hacia adelante, de compartir el balón y de tener buenas sensaciones». Tener que ganar en casa y hacerlo ya es probable que esté considerando un alto grado de ansiedad, pero Carbajal reiteró que «el trabajo y las ganas están ahí» y que «poder sumar esa victoria nos liberaría un poquito de esa situación de tensión».

Preguntado por la inminente llegada de David Efambe para pasar reconocimiento y, si lo supera, incorporarse al equipo, se limitó a señalar que «es uno de los nombres que está encima de la mesa» y que «hay una posibilidad de que ese fichaje avance», pero que por ahora «es todo un poco incógnitas que tenemos que despejar». Según matizó, que se vayan a producir posibles bajas lo tienen que asumir sus jugadores «como profesionales, porque es algo que puede ocurrir». DJ Foreman es el principal señalado y este domingo podría despedirse.