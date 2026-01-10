Fútbol
El Coria quiere imponer la ley de La Isla también en 2026
Los celestes reciben este domingo al Quintanar del Rey en casa, donde esta temporada no han cedido derrotas y una de las claves de estar en playoff
El Coria arranca la segunda vuelta del campeonato con un partido de enorme trascendencia este domingo, a partir de las 17.00 horas, en el municipal de La Isla, donde recibirá al Quintanar del Rey con la firme intención de seguir alimentando el sueño de un histórico puesto de playoff. Superado el parón navideño y con la mirada puesta en un 2026 que se presenta ilusionante, el conjunto celeste vuelve a la competición como local en una jornada marcada en rojo por el cuerpo técnico.
No en vano, Rai Rosa ya catalogó semanas atrás este tramo de seis partidos como decisivo para el devenir del equipo. El Coria sabe que buena parte de sus opciones de mantenerse en la zona noble pasan por hacerse fuerte en casa, donde el apoyo de su afición ha sido clave durante toda la primera vuelta. Dejar escapar los menos puntos posibles en La Isla es una consigna clara para un equipo que quiere seguir creciendo sin perder de vista su objetivo prioritario: la salvación.
El técnico extremeño afronta este compromiso con prácticamente toda la plantilla disponible, a la espera de que lleguen los dos refuerzos anunciados para este mercado invernal: un extremo que cubra la salida de Álex Jaraíz y un delantero que aporte variantes ofensivas y permita afrontar diferentes escenarios de partido. Enfrente estará un Quintanar del Rey necesitado, inmerso en puestos de descenso y obligado a sumar para iniciar su propia reacción, lo que añade un plus de dificultad al encuentro.
Además, la jornada puede resultar especialmente favorable para los intereses celestes, ya que se disputan duelos directos entre equipos de la zona alta, como el Sanse–Rayo Majadahonda o el Intercity–Orihuela, lo que abre la puerta a recortar distancias con unos y ampliar margen sobre otros en caso de victoria.
Con estos ingredientes, se espera una gran entrada en La Isla y un ambiente de los grandes para un partido clave.
Alineaciones probables
CORIA: Alonso, Currás, Llerena, Iñaki León, Jacobo, Sergio Gómez, Tapia, Dawda, Chavalés, Iván Ramos y Mba.
QUINTANAR: Bartual, Etxebe, Romero, Perea, Fita, Ojeda, Fabra, Olmedilla, Murcia, Chabo e Iglesias.
ÁRBITRO: Javier Sánchez (andaluz).
ESTADIO: La Isla
HORA: 17.00
