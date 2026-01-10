El CPC Femenino vuelve a la pelea ante el Albacete

El Cacereño Femenino estrena el 2026 recibiendo en su terreno de juego provisional, El Cuartillo, al Fundación Albacete. Será a partir de las 18.00 horas de este domingo.

El técnico del conjunto verde, Ernesto Sánchez, se mostró optimista tras el parón: «Volvemos a la competición, a lo que nos gusta. Hemos hecho muy buenas semanas de trabajo. Estoy tremendamente contento con el trabajo que están haciendo las futbolistas. Creo que estamos en uno de los mejores momentos después de una gran semana de trabajo. Ahora queda extrapolar ese trabajo a la competición».

Sánchez ve el duelo como una oportunidad clave para iniciar la segunda vuelta con fuerza: «Es un momento para dar un golpe sobre la mesa, iniciamos la segunda vuelta, hasta el momento temporada irregular que tuve antes y ahora es cuando se tiene. Demostrar una mejor versión de equipo, una mejor versión de lo que estamos trabajando y empezar a ser nosotros mismos. Creo que la clave está en lo que somos nosotros. Más allá de los rivales, más allá de todo lo que puedan acarrear los cuatro descensos, centrarnos en lo que somos y en lo que somos buenas, y a partir de ahí sacar el máximo potencial que necesitamos a partir de ahora».

Sobre el rival, el entrenador extremeño anticipa un encuentro muy igualado: «Tenemos enfrente a un Albacete que conocemos bien. Creo que va a ser un partido tremendamente cerrado. Partido muy difícil, para nosotras enfrentarnos a ese equipo siempre nos cuesta, así que considero que va a ser un partido complejo, un partido de pequeños detalles y en el cual necesitamos mostrar eso que hemos entrenado».

El cambio de escenario

«Yo a mis jugadoras nada más que les pido que tal como hemos entrenado durante la semana, lo plasmemos en el partido. Si hacemos eso, estaremos mucho más cerca de la victoria que en otros partidos. Y ojalá que así sea», añadió.

Sánchez destacó también la calidad del conjunto castellanomanchego, «un equipo muy contrastado, con jugadoras muy buenas y tendremos que poner nuestra mejor versión para conseguir neutralizarlos».

Respecto a jugar en El Cuartillo, mencionó que el único precedente esta temporada tuvo un resultado positivo ante el Betis. «Ojalá siga la racha», deseó, haciendo un llamamiento a la afición para que acuda.