El Don Benito, a asegurar su ‘título’

El primer título de la temporada en la Tercera Federación extremeña tendrá ganador este domingo. Premio, eso sí, totalmente testimonial porque, como es sabido, ser campeón de invierno tan solo acredita que se ha llegado líder al ecuador de la liga. Y el Don Benito tiene todas las papeletas para hacerse con ese galardón. Lo conseguirá salvo que pierda y gane el Jaraíz, con una combinación poco realista de goleadas en contra y a favor respectivamente que deje paso a las escasas opciones que las matemáticas entorpecen para que sea apartado de la primera plaza.

Todos los partidos de la decimoséptima jornada se jugarán el domingo, con cinco de ellos programados en horario matinal.

El líder, en casa

Y arranca la programación de partidos precisamente con el del primer clasificado ante sus aficionados: Don Benito-Moralo (12.00). La regularidad del Deportivo le ha llevado a tener esos tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado Jaraíz que de momento le mantienen en posición de ascenso directo a Segunda Federación. El Don Benito es además el equipo que más goles ha marcado, y a la vez el que menos ha encajado en esta liga. Para completar la primera vuelta recibe al equipo de Navalmoral que pasa por ser el que tiene la mejor racha en vigor del torneo: con tres victorias seguidas y cinco jornadas sin perder. El Moralo cierra el quinteto de ‘playoff’ en su afán de asentarse.

A la misma hora se jugará el Calamonte-Llerenense (12.00), duelo entre equipos de la parte baja que vienen reaccionando positivamente en los últimos tiempos. A las 12.15 está fijado el Azuaga-Pueblonuevo, con toda la presión para los locales que acumulan tres derrotas seguidas y con otra oportunidad para que los visitantes puntúen desde su complicada penúltima plaza. La programación matinal se completará con dos partidos que comienzan a las 12.30: en el Villafranca-Diocesano se pone a prueba la capacidad de reacción de dos rivales acostumbrados a competir más arriba en la tabla y que ahora están estancados y en el Puebla de la Calzada-Cabeza del Buey coinciden dos modestos que están ganando prestigio.

Las citas vespertinas se abren con el Jaraíz-Villanovense (16.30) con apariencia de gran partido y puntos muy importantes para ambos en la zona noble. A la misma hora se juega el Montehermoso-Jerez, oportunidad de recuperación para los locales que intentarán ganar para evitar que su mala primera vuelta prácticamente ya les desahucie, ante un Jerez que si no empatara tanto estaría mucho más arriba en la tabla.

Gévora-Badajoz

Y desde las cinco de la tarde otros dos enfrentamientos completan esta última jornada de la primera vuelta: Santa Amalia-Montijo con los visitantes encaramados en los primeros puestos sin aparentar muchos alardes y los amalienses necesitados de una victoria que les devuelva a la batalla por el playoff. Por otro lado, del Gévora-Badajoz solo queda que el marcador cierre otra semana en la que se ha hablado mucho de las condiciones de preparación del partido, del que solo queda por saber como se repartirán tres puntos más. Los locales se asoman al abismo de la parte baja, con nueve jornadas sin ganar acumuladas, y los visitantes siguen progresando hacia el quinto de cabeza, con la responsabilidad de ir sumando de tres en tres.