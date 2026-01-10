FINAL DE LA SUPERCOPA
Eric Garcia tiene ganas de revancha: "El último clásico lo ganaron ellos. Y eso nos dolió"
Hansi Flick: "¿Cuántos clásicos hemos jugado contra Mbappé? ¿Y cuántos hemos perdido?"
Xabi Alonso, sobre la presencia de Mbappé en la final: "No somos kamikazes, solo asumimos riesgos medidos"
Esta temporada, cuando uno elucubra cuál será la alineación de Hansi Flick para un partido importante del Barça, aparecen una certeza y una duda. La certeza es que Eric Garcia será uno de los once elegidos. La duda es la posición en la que lo hará. Descartado el lateral derecho por la presencia de Koundé, la duda para la final de la Supercopa reside en si repetirá como central, como ante el Athletic, o volverá al centro del campo, lo que daría entrada Gerard Martín por De Jong en el once.
"No tengo pistas. Y si las tuviera, no las diría", bromeaba este sábado Eric, en el día después de su 25º cumpleaños, que ha podido celebrar con más entusiasmo que en 2025. Porque entonces, hace un año, reclamaba a Flick permiso para salir cedido en busca de los minutos que el alemán no le daba. Le disuadió de esa idea su entrenador y hoy la decisión se descubre como acertada.
Mejor de central
"Por naturalidad, te diría que mi posición ideal es de central. Míchel en el Girona me puso mucho de lateral y también me veo bien. De pivote es donde más tengo que trabajar, pero me siento cómodo en el rol", ha explicado un futbolista ya capital para este Barça sobre sus diferentes pieles.
Un futbolista, también, con ánimos de revancha antes la final con el Real Madrid. "El último clásico lo ganaron ellos. Y eso nos dolió", ha repetido en un par de ocasiones, durante una rueda con un momento surrealista en el que un periodista saudí pidió el turno de preguntas única y exclusivamente para pedirle una foto. Y se la hizo.
