Almendralejo
Examen para saber si el Extremadura va con la lección aprendida
Los azulgranas reciben este domingo a las 17.00 horas al Real Jaén después de un mal final de la primera vuelta donde los errores le han penalizado mucho
Comienza la segunda vuelta para el Extremadura y lo hace con exame. Este domingo, a las 17.00 horas, recibe al Real Jaén, un equipo al que ganó en la ida, pero cambiado desde aquel momento. Los azulgranas saben que, cualquier encuentro de esta categoría, es muy complicado. Más en este grupo cuarto. Pero además de querer ganar, los de Cisqui quieren aprobar con nota el examen y hacer ver que empiezan a corregir errores del pasado que les han penalizado mucho.
La primera fuga de puntos del final de la primera vuelta ha venido en la portería. Y no por el portero y la defensa, sino por un problema más estructural de saber defender transiciones y minimizar errores puntuales. Lo comentaron Cisqui y uno de los capitanes, Imanol Barace, en la previa del partido en sala de prensa.
La segunda necesidad de mejorar es la del acierto. El Extremadura es, probablemente, el equipo que más genera ofensivamente en liga. Pero le cuesta romper partidos. Frodo, Maikel y Callejón tienen la responsabilidad del gol en la parte de arriba.
Y otra necesidad de mejorar pasa por la gestión de partidos. La capacidad de saber cerrar encuentros en cualquier momento cuando están a favor.
Para el partido de este domingo, el Extremadura ya puede contar con Carlos Cordero que regresará fijo a la titularidad. Para el puesto de delantero se abre el debate: Frodo o Maikel. El primero ha tenido muchas oportunidades y el segundo clama la suya. Cisqui decidirá. Manu Ramírez, el último en llegar, sí apunta a titular.
El Jaén llega con las bajas de José Álvarez, por sanción, y de Óscar Lozano, Sergio Rivera, Adri Paz y Maroto, lesionados.
En el palco del Francisco de la Hera han confirmado su presencia Pepe Basualo y Carlos Alejandro Duré, dos leyendas del CF Extremadura de los 90 que han decidido viajar juntos a Almendralejo para visitar al Extremadura.
Alineaciones probables
EXTREMADURA: Robador; Samu Hurtado, Cano, Carlos Cordero, Tala, Luis Nicolás, Zarfino, Manchón, Barace, Manu Ramírez y Maikel.
REAL JAÉN: Rabanillo;Moyano, Serrano, Mauro, Pavón, Nacho Vizcaíno, Caballero, Adri, Alberto Bernardo, Martos, Moha.
ÁRBITRO: Javier García (Castilla-La Mancha)
ESTADIO: Francisco de la Hera.
HORA: 17.00
