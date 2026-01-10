Marta Pérez rescata al Miralvalle en el momento determinante

57 - ELSAMEX ANDRATX: Jeng (6), Pilar Comella (15), Peregrina (13), Paula Charro (6), Sans (10) -cinco inicial- Helena Condom (2), Marta López (3), Laura García (0), Jenifer Ballester (2). 58 - HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE: Marta Pérez (12), Victoria Michel (2), Pauline Laurenson (2), Sydney Brown (2), Cristina Lázaro (11) -cinco inicial- Inés Serrano (5), Lucía Navas (13), Ana Fernández (0), Guadalupe López (11). MARCADOR POR CUARTOS: 11-15, 25-34 (descanso), 46-50 y 57-58(final). ÁRBITROS: Martí Seguí Andreu y Airam Borja Govea Guanche. Eliminada: Michel.

Marta Pérez se convirtió en la protagonista de la victoria de Hierros Díaz Miralvalle de Plasencia en Andratx, un 57-58 muy trabajado de las extremeñas que, tras ir por delante en el marcador prácticamente siempre durante todo el partido, veían como las locales firmaban un parcial de 11-2 en los primeros cinco minutos del último cuarto y colocaban un alarmante 57-52.

No le quedaba otra al técnico visitante, que pedir un tiempo muerto y a la vuelta conseguía que las suyas cerrasen mejor en defensa, ahogando ahora por completo el juego ofensivo de su rival mientras Marta Pérez, pese a la presión defensiva del rival, conseguía anotar seis puntos consecutivos para darle la vuelta al luminoso y colocar el 57-58 final.

Antes de eso, lo cierto es que las extremeñas se mostraron más acertadas en sus lanzamientos en la primera mitad, consiguiendo irse al descanso con nueve puntos de ventaja (26-35). Sin embargo, Andratx no estaba dispuesto a bajar los brazos y conseguía ir poco a poco recortando distancias de la mano, sobre todo, de Jeng. Aguantaban pese a todo las visitantes, pero en el inicio del último cuarto el acierto exterior de las locales y sus propios errores en ataque las condenaban a la remontada. Lo consiguieron gracias a la decisiva Marta Pérez.