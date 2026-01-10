El Mérida no quiere alejarse de la estela del ‘playoff’’

El Romano acoge este domingo el primer partido del año 2026, en el que los emeritenses reciben al Osasuna Promesas a partir de las 12.00 horas. El encuentro debe servir para que los de Fran Beltrán vuelvan a la senda de la victoria tras tres derrotas consecutivas y, de esta forma, mantener la estela con los puestos de ‘playoff’, que, desde la décima posición, observan a seis puntos de distancia.

El propio Beltrán reconocía en la previa que «los resultados no están siendo buenos en las tres últimas jornadas y no nos lo podemos permitir. Esto es una carrera de fondo y si conseguimos una victoria, vamos a estar ahí».

Para el partido solo cuenta con la baja por lesión de Jacobo Martín, además de los sancionados Pipe y Raúl Beneit. Es decir, recupera al máximo goleador, Álvaro García, que «será titular». También vuelve a entrar en la convocatoria Víctor Corral, que es el que más tiempo ha estado de baja y lo ha hecho «muy bien», según su entrenador, aunque no parece que vaya a ser titular tras su inactividad.

Los cálculos

Las tres ausencias, sumado a que ni Víctor Corral ni Carlos Doncel, aunque entren en convocatoria, están al cien por cien, dan lugar a que sea muy complicado adivinar qué elegirá Beltrán para poner en liza. Para el lateral derecho, los dos del plantel no están y el tercero que puede jugar ahí tampoco, con lo cual, Gaizka Martínez es una opción «muy probable». Pero entonces, el problema está en quién acompañará a Martín Solar en el doble pivote.

En este sentido, el técnico explicaba que «Martín Solar estará por delante de los centrales y, a partir de ahí, tenemos muchos jugadores que pueden arrancar desde posiciones interiores».

Seguramente, el que retrase su ubicación sea Benny, con lo cual, ahora hay que elegir a los tres de la media punta: «vamos a ver en qué condiciones está Doncel para jugar de inicio o no». Así pues, con los costados para Areso y Chiqui, Artola podría entrar para jugar por detrás del punta. Sea como fuere, «es un partido en el que tenemos muchas ilusiones puestas. Estamos muy contentos de volver a casa y queremos transmitir cosas positivas».

Santi Castllejo. / CA Osasuna

El rival

Por su parte, Santi Castillejo, entrenador del Osasuna Promesas, no podrá contar con el lesionado Efremov. Reconocía que «en esta categoría cada partido es difícil, más fuera de casa, contra un Mérida que es muy fuerte en su campo, pero tenemos que reaccionar».

Dicha reacción pasa por marcar más goles, «con 12 goles, demasiados puntos estamos consiguiendo. Hay que intentar ser más valientes y dejar de tener miedo para poder mostrar una buena imagen en ataque».

Y es que el filial rojillo se encuentra en posición de descenso a dos puntos de la salvación. Llega tras caer 0-2 frente al Tenerife. «Hicimos una buena primera parte. Sin embargo, un fallo individual se convierte en el 0-1 y te complica el partido. [...] A pesar de los fallos defensivos, solo hay que ver las estadísticas para ver que con 12 goles a favor demasiados puntos tenemos ahora mismo. Hay que intentar ser más valientes y dejar de tener miedo para poder mostrar una buena imagen en ataque».

«Va a ser un partido difícil fuera de casa frente a un rival que es muy fuerte en su campo. Tenemos que reaccionar, aunque no estamos mal en cuanto a sensaciones, sí que tenemos un problema a la hora de hacer goles. [...] Debemos mostrarnos mucho más activos y acertados en ambas áreas», añadió.