El Mideba da la cara en Gran Canaria, pero pierde por 67-59 al final

El Mideba Extremadura cosechó este sábado una derrota por 67-59 ante Econy Gran Canaria en la 8ª jornada de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas, disputada en el Pabellón de la Ciudad Deportiva Gran Canaria.

Los pacenses ofrecieron una gran imagen de competitividad y plantaron cara durante los 40 minutos a uno de los favoritos de la categoría. El primer cuarto reflejó la igualdad, con empate a 18 puntos al final del periodo inicial.

El segundo cuarto resultó decisivo: los canarios impusieron mayor ritmo y profundidad de banquillo, llegando al descanso con ventaja de diez puntos.

Tras el intermedio, el Mideba reaccionó con fuerza y redujo la diferencia en el tercer cuarto hasta dejar el marcador en 50-44. En el último periodo, los extremeños siguieron apretando, pero Econy Gran Canaria gestionó mejor la ventaja y cerró el encuentro con el definitivo 67-59.

Al término del encuentro, el entrenador del Mideba, Alex Carrillo, reconoció que el segundo cuarto «pasó factura» al equipo. Añadió que, pese a los errores cometidos, el grupo mantuvo la concentración y ya piensa en el siguiente compromiso. Carrillo señaló desajustes defensivos y que, en ataque, no se aprovecharon lo suficiente las opciones bajo el tablero.

Por el Econy Gran Canaria jugaron Ángel David Hernández Martín (0), Raúl Vega Falcón (2), Marek Rafa³ (7), Yaicen Armando (0), Carrington Manses (11), Blaise Mutware (3), Catharina Weiss (4), Alejandro Costa (0), Bruno Emmanuel (0), Krzysztof Grzegorz (19), Julio Alberto Vales (7), Shay Barbiabay (14), Daniel Ángel (0), Kilian José Delgado (0), Diego José (0). Mientras, el Mideba alineó a Jairo Lázaro (8), David Batista (8), Juan Pablo Escobar (15), Nelson Solórzano (2), Rodrigo Pérez (15), Joymar (7), Ángel Hernández (0) y John Esteban Rincón (0).