Voleibol. Superliga Femenina 2
Pablo Alonso vuelve a Arroyo tras su periplo con la selección nacional sub-18
El técnico se dispone a reanudar el trabajo con el equipo arroyano
El técnico del Extremadura Arroyo, Pablo Alonso, tiene previsto volver este mismo fin de semana a la localidad cacereña tras el periplo italiano de la última semana con la selección española sub-18 de voleibol, en un torneo de la zona oeste de Europa que se ha disputado en Foggia.
Alonso, suele ser uno de los integrantes fijos del equipo técnico de los combinados nacionales españoles, donde principalmente desarrolla trabajos relacionados con el ‘scouting’ y conocimiento de equipos rivales.
Mientras tanto, continúan los entrenamientos a buen bajo la dirección de Adolfo Gómez y la asistente Ana Lucas en Arroyo de la Luz.
En este sentido se está siguiendo día a día el plan preparado por Alonso para esta etapa, destacando la buena disposición de toda la plantilla en las jornadas de trabajo, tanto en gimnasio como en pista.
El cuerpo técnico confía en que el equipo adquiera la mejor disposición física y táctica para la incorporación del equipo a la competición el próximo fin de semana con el partido que deberá afrontar en la cancha de Zalaeta. Será el primero de un 2026 que se presenta con el reto principal de conseguir la permanencia en la Superliga Femenina 2 de voleibol.
