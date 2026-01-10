Un punto que le soluciona poco al Cacereño

1 - GUADALAJARA: Dani Vicente; Gallardo, Ablanque, Jorge Casado, Julio Martínez; Toño Calvo, Tavares, Unax (Javi Gómez, min. 58), Neskes (Borja Díaz, min. 69); Pablo Muñoz y Salifo (Guille Perero, min. 69). 1 - CACEREÑO: Diego Nieves; Emi, Javi Barrio, Martínez, Osama (Adri Crespo, min. 28); Javi Ajenjo (Deco, min. 74), Nico Conesa, Valdera, Berlanga; César Gómez y Diego Gómez (Carlos González, min. 74). GOLES: 0-1 (min. 5) Javi Ajenjo. 1-1 (min. 39) Ablanque. ÁRBITRO: Ignacio Santisteban Adame (Colegio andaluz). Mostró tarjetas amarillas a los locales Tavares, Javi Gómez y Toño Calvo, y a los visitantes Valdera, Javi Barrio y Nico Conesa. INCIDENCIAS: Partido disputado en el estadio Pedro Escartín.

El Cacereño acabó la primera vuelta del campeonato en el Grupo 1 de la Primera Federación con un empate a domicilio ante el Deportivo Guadalajara (1-1), en un encuentro donde los extremeños se adelantaron en el marcador en el inicio de la primera parte con un gol de Javi Ajenjo, pero Ablanque, al filo del descanso, estableció la igualada definitiva. Con este resultado, el bloque verde sigue como colista con 16 puntos.

Este encuentro midió a los dos últimos clasificados que afrontaron como una auténtica prueba de fuego en el último partido de la primera vuelta. Los extremeños, que habían sumado solo 4 de los últimos 33 puntos en juego, buscaron cambiar la dinámica y abandonar la posición de colista ante un rival que le precedía en la clasificación y que también estaba en horas bajas, encadenando tres derrotas consecutivas. El principal objetivo de ambos conjuntos era lograr una victoria balsámica que les acercara a los puestos de permanencia.

El entrenador visitante, Julio Cobos, alineó de inicio a Nico Conesa, recién llegado esta semana y que se encargó de llevar la manija del equipo en el centro del campo junto a Javi Ajenjo, quedando las bandas para Valdera en el costado derecho, y Berlanga, que se incrustó por la zona izquierda. La punta de ataque estuvo compuesta por el clan Gómez, César y Diego. Su rival también jugó de inicio con el mismo esquema táctico que su rival, con un 4-4-2.

Arranque emocionante

La primera parte tuvo un inicio electrizante con dos conjuntos que salieron con ambición en busca del marco rival. El conjunto local tuvo su primer acercamiento con peligro en el primer minuto de juego con un potente remate de Neskes que repelió el poste.

Sin embargo, el equipo extremeño no perdonó en su primer remate a puerta del partido, logrando adelantarse en el marcador a los 5 minutos. La jugada del gol vino de un saque de banda, el balón quedó suelto dentro del área y Javi Ajenjo afinó su punto de mira y colocó el balón pegado al larguero, colándose el balón dentro de la portería.

No se le podía pedir un mejor inicio para los cacereños en este partido de alta tensión, por lo mucho que se jugaban los dos contendientes. Como era de esperar, el Dépor tenía que dar un paso al frente para intentar darle la vuelta al partido. No tardaron los locales en crear una nueva clara ocasión, la segunda en el partido, en una buena jugada de Gallardo, que acabó con un pase atrás, que remató Pablo Muñoz por encima del larguero, una vez se había cumplido el primer cuarto de hora de juego. El ritmo era trepidante por parte de ambos bandos, que jugaron con mucha intensidad.

Los extremeños consiguieron frenar el ímpetu de los locales e incluso estuvieron a punto de aumentar su ventaja en el marcador a los 19 minutos, pero el colegiado anuló un gol a Diego Gómez por fuera de juego. El primer revés para los visitantes llegó a los 27 minutos con la inoportuna lesión de Osama, que le obligó a retirarse del terreno de juego, entrando en su lugar Adri González.

El empate

Sin embargo, el Dépor logró el tanto del empate a los 39 minutos en un gran gol de Ablanque, que vio al portero adelantado y su balón en vaselina se coló por la escuadra izquierda, sorprendiendo a Diego Nieves. El partido estuvo muy abierto, con dos equipos jugando con mucha verticalidad y esta vez de nuevo estuvo a punto de volver a ponerse por delante el Cacereño al filo del descanso en un centro de Berlanga desde la izquierda que terminó con un remate de rabona del delantero Diego Gómez, que detuvo con seguridad Dani Vicente. Al descanso se llegó con empate (1-1).

Tras el paso por los vestuarios, el encuentro siguió en la misma dinámica de la primera parte, aunque ambos conjuntos estuvieron más pendientes de no encajar un gol que de buscar la portería contraria. El encuentro se desarrolló principalmente en el centro del campo y en el que las defensas se estaban imponiendo a los ataques en esta segunda mitad.

Los dos entrenadores realizaron cambios buscando una mayor frescura en el juego, pero las ocasiones escasearon en estos segundos 45 minutos.

La única acción de peligro reseñable en este periodo la tuvo el conjunto extremeño a los 64 minutos en un disparo lejano de Berlanga, que detuvo en dos tiempos Dani Vicente. Los locales también tuvieron una buena ocasión poco después con un remate de Salifo que atajó con seguridad Diego Nieves. Al final, justo reparto de puntos en un partido bastante parejo, pero que es insuficiente para ambos equipos.