Al Al-Qázeres le faltaron fuerzas ante el Melilla

57 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Laura Salmerón (5), Inés Ramos (14), Josephine Filipe (19), Victoria Gauna (5), Nerea Liste (5) – cinco inicial — Clara Prieto (8), Lucía Fontela (1), Lucía Méndez (0) y Carmen Suárez (0). 69 - MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLE: Clara Cáceres (12), Alejandra Sánchez (9), Raphaella Monteiro (8), Laia Moya (6), María Davidova (0) – cinco inicial – Anne Senosiain (5), Macarena D’urso (17), Carmen García (4), Andrea Hernangómez (8) y Carla Torrubia (0). MARCADOR POR CUARTOS: 14-14, 31-28 (descanso), 45-51 y 57-69 (final). ÁRBITROS: Raúl Aguilera Mellado y Juan Antonio Expósito Ruf. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Partido de la decimoquinta jornada (última de la primera vuelta) de la Liga Femenina Challenge disputado en el pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. Unos 200 espectadores.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura perdió (57-69) en la última jornada de la primera vuelta de la Liga Femenina Challenge ante el Melilla Ciudad del Deporte La Salle.

El conjunto cacereño volvió a mostrar un buen tono durante buena parte del encuentro ante uno de los equipos fuertes de la competición. Pero la falta de puntería generalizada y el cansancio evidente a partir del tramo final del tercer cuarto, condenaron al Al-Qázeres a una derrota que no deja excesivo mal sabor de boca.

El partido arrancó con velocidad. Ataques rápidos en los que Melilla parecía escribir el guión de lo que pretendía que fuera la tónica del encuentro. Como consecuencia de este desarrollo inicial en las que las cacereñas no conseguían anotar tiros de campo, las primeras ventajas eran siempre visitantes, (3-7) como máxima ventaja mediado el primer cuarto. Dos triples consecutivos de Josephine Filipe e Inés Ramos ponían a las cacereñas por delante (11-9). Pero cuando volvía la velocidad al juego, las melillenses ganaban terreno y en las cacereñas regresaban los fallos. Y como no había rebotes ofensivos (uno para locales y ninguno para las visitantes en todo el cuarto) este tira y afloja acababa en tablas (14-14).

Con las defensas ajustadas y horribles selecciones de tiro se iniciaba el segundo cuarto en el que no se movió el marcador hasta el tercer minuto. Pero el ritmo más pausado, sí parecía satisfacer más los intereses locales. Los pobrísimos porcentajes de tiros de campo, sobre todo en el Al-Qázeres (7 de 33 en la primera parte), eran buen reflejo de la falta de puntería que sobresalió como característica principal de esa mitad del partido. Y cuando más sesteaba el choque, apareció Inés Ramos con tres canastas consecutivas, una de ellas un triple sobre la bocina, para despertar del letargo a jugadoras y público, y poner al Al-Qázeres en la máxima ventaja antes de entrar en el último minuto del segundo cuarto (31-23). Un triple con falta personal añadida a favor de las visitantes antes del paso por vestuarios, hizo que la ventaja se redujera a sólo tres puntos, lo que, por otro lado, era una renta más acorde a lo que se había visto en la primera parte.

Segunda parte

Iniciaban, de nuevo, mejor las melillenses el tercer cuarto que acumulaban un parcial a favor de 0-9, para culminar la remontada (31-32), que cortaba Josephine Filipe con cinco puntos consecutivos. Pero el partido parecía decantarse porque iba a ser igualado, ya que ningún equipo conseguía acumular ventajas reseñables. No eran malas noticias para el conjunto de Jesús Sánchez que volvía a estar compitiendo de tú a tú a un equipo llamado a estar entre los puestos altos de la competición. Cuando el partido era más controlado, mejoraba Al-Qázeres, cuando el juego se volvía más dinámico, progresaba Melilla. Pero en el tramo final del tercer cuarto, las jugadoras cacereñas empezaron a notar el cansancio, ya que venían de jugar tres días antes el partido aplazado ante Unicaja, y que también había sido muy exigente. El equipo norteafricano encaraba el último cuarto con ventaja de seis puntos (45-51).

Incrementó aún el ritmo Melilla en el arranque del último acto y gracias a tres triples consecutivos elevó la ventaja hasta los quince puntos (47-62), lo que parecía una diferencia ya insalvable para la escasa y cansada rotación cacereña. Fallaban canastas fáciles, no cerraban bien el rebote y ya no se llegaba a las ayudas defensivas. Todas eran señales de desgaste. Por su parte, a Melilla le bastaba con ir administrando la ventaja y Al-Qázeres no parecía dar señales de tener capacidad ni física ni mental para intentar una remontada. Pero aún sacaron las cacereñas arrestos para apretar en defensa y bajar la diferencia a 7 puntos (57-64) a falta de minuto y medio para el final, lo que daba alguna esperanza. Pero se quedó en un meritorio intento y la diferencia volvió a crecer para consumarse la segunda derrota en esta semana de tres partidos consecutivos en casa.