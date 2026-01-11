Blanquinegro golpe en la mesa en el derbi ante el Gévora

Contundente victoria la lograda por el Badajoz en su visita a Gévora para disputar el derbi pacense de Tercera Federación. Los hombres de Miguel Ángel Ávila continúan mostrando una gran imagen y se sitúan a solo un punto de los puestos de playoff tras vencer en cinco de sus últimos seis encuentros. El Gévora por su parte, encadena su décimo partido seguido sin ganar pero sigue fuera del descenso.

Los goles de Jorge Rodríguez en propia puerta y Jesús Sánchez en la primera mitad, y de Alegría en la segunda sentenciaron un encuentro en el que los blanquinegros supieron dominar y ser efectivos.

La principal novedad en el once blanquinegro estuvo en la punta de ataque. Miguel Ángel Ávila decidió apostar por Alegría en lugar de por Borja Domingo, con la intención de ser más efectivo en el juego directo a través de los duelos ganados por el punta placentino.

Por su parte, Martín Fernández formó con su clásico 4-3-3, con Fran Fernández bajo palos, Álvaro Perera, Ginés, Jorge Rodríguez y Rarra en la línea de defensa, Adolfo, Nacho Píriz e Isma Perera en el centro del campo y Josito, Liberal y Fran Santos ocupando la parcela ofensiva.

Monopolio blanquinegro en la primera parte

El derbi pacense no pudo comenzar de mejor modo para los intereses del Badajoz. Antes de llegar al primer cuarto de hora de juego, Jorge Rodríguez en propia meta hacía el primer gol del partido tras tocar un tiro de Barba que se colaba en la meta verdinegra.

A diferencia de lo que suele ser habitual en los partidos en el Municipal de Gévora, el Badajoz monopolizó la posesión del esférico durante la primera media hora de partido. Martín Fernández situó a los suyos en un bloque medio, por lo que permitió que su rival fuera el que tomara la iniciativa.

La consecuencia de ello fueron dos acciones muy peligrosas a favor del Badajoz. Primero Bermúdez y posteriormente Pata rozaron el segundo tanto blanquinegro y obligaron a Fran Fernández a intervenir por primera vez en el partido.

No iba a perdonar Jesús Sánchez para hacer el 0-2 en el minuto 34. Tras un córner a favor de los blanquinegros, Pata robaba cerca del área del Gévora, cedía a Bermúdez en la izquierda y éste conectaba un centro a media altura que encontraba al central pacense sin marca en el área pequeña. Con solo poner el pie, Sánchez batía la meta pedánea y doblaba la ventaja en favor del Badajoz.

La dinámica continuó siendo similar en la recta final de la primera parte, aunque el Gévora acumuló mayor presencia cerca del área del Badajoz. Los verdinegros lograron encontrar en varias acciones a Josito en el costado diestro, que transmitía peligro cada vez que iniciaba la diagonal en dirección a la meta de Tienza.

Sin más movimiento en el luminoso, el primer tiempo llegaba a su final. El Badajoz fue superior al Gévora y así lo transmitió en el resultado.

Mayor igualdad en la segunda mitad

La segunda parte comenzó de un modo diferente a la primera. El Gévora inició con el bloque más adelantado, teniendo el balón más tiempo e instalándose en campo rival. A pesar de que su rival mejoró, el Badajoz se mantuvo firme en defensa, evitando llegadas que pusieran en aprietos a Tienza y desplegándose con peligro.

La sentencia iba a llegar pasada la hora de partido. Una jugada que iniciaba con Pavón en la banda izquierda concluía en la derecha en botas de Alegría. El ariete placentino definía cruzado y convertía el tercer gol del Badajoz.

Estuvo muy cerca de recortar distancias el cuadro verdinegro en el minuto 70. Liberal y Josito disponían de una doble ocasión disipada por Tienza. El meta blanquinegro dejaba una doble parada muy meritoria que mantenía el cero en el casillero del Badajoz.

Volvería intervenir Tienza en la recta final del encuentro. El portero blanquinegro volvía a evitar el gol gevoreño, esta vez ante un duro disparo de Bachuri desde dentro del área.

Poco más de sí iba a dar el partido. El colegiado decretaba el final del choque y confirmaba una nueva victoria del Badajoz. Los blanquinegros acumulan cinco partidos ganados de los últimos seis y se sitúan a solo un punto de los puestos de playoff. El Gévora por su parte continúa sin ganar, aunque se mantiene dos puntos por encima de los puestos de descenso.