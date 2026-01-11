Cáceres Patrimonio: A la séptima fue la vencida

99 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Albert Lafuente (6), Álvaro Palazuelos (14), Matteo Strikker (19), Alex Mazaira (10), Wildens Leveque (18) -cinco inicial- Patrick Lima (3), Luis García (15), Juan Santos (3), Lance-Amir Paul (11), Nico Marina (0). 77 - CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜÉS: Jaxon Knotek (17), Alex Calvo (8), Pablo Yarnoz (9), James Potier (11), Andre Alfama (17) -cinco inicial- Pau Elso (2), Alejandro Rubiera (0), Fabio Santana (3), Alassan Gaye (7), Pablo Fernández (3). MARCADOR POR CUARTOS: 31-15, 48-32 (descanso), 75-56 y 99-77(final). ÁRBITROS: Alberto García y Raúl Aguilera. Eliminado: Potier (min. 35). INCIDENCIAS: Decimocuarta jornada de la Segunda FEB (grupo Oeste) disputada en el Multiusos Ciudad de Cáceres ante 600 espectadores.

A la séptima nada menos. Por fin llegó la deseadísima primera victoria en el Multiusos del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Al igual que en el partido que inauguró la temporada en Navarra, superó al Castillo de Gorraiz Valle de Egüés con deliciosa suficiencia. El 99-77 es alivio y también impulso para un equipo que ha sufrido demasiado en lo que va de campaña. Ahora afrontará lo que queda de liga regular con mejor inercia para intentar entrar en los ‘playoffs’.

Obvio es que no se puede aspirar a nada en liga alguna si uno no se hace fuerte en casa. Hubiesen bastado un par de triunfos más de los que se escaparon para que ahora la perspectiva fuese otra. Tiempo hay para rectificar y también modelo: el de la actuación coral como equipo que protagonizaron los de Jacinto Carbajal.

El primer cuarto fue, de lejos, el mejor de todos los que lleva disputados el Cáceres esta temporada como local. Sonó como una afinada orquesta en todos los aspectos: ataque fluido que alternaba el ‘extra pass’ con el contraataque, defensa rigurosa y, sobre todo, un control casi dictatorial del rebote.

No se había llegado a los cinco minutos y el tanteo era de 14-4, pero la ambición verde no paró ahí y hasta se vio reforzada por la ayuda desde el banquillo, algo que no siempre ha sucedido. Había algunas dudas sobre él, pero Luis García está mostrando una progresión interesante. Suyo fue el brioso empujón para acabar el cuarto inicial con un rotundo 31-16.

Bajo control

Los de Carbajal mostraron una versión más terrenal a continuación, pero no lo pagaron en el marcador y de hecho la diferencia se mantuvo intacto al descanso (48-32). Como los tiros lejanos dejaron de entrar, ahí estaba Wildens Leveque para mostrar su incontestable poderío. Y a la fiesta hasta se unió Juan Santos con un triple muy festejado en la grada. La seriedad seguía siendo el sello del equipo, que no caía en sus habituales bajones anímicos.

Quedaba saber si el Cáceres se relajaría para vivir de las rentas, consciente de su superioridad, o si se impondría el hambre de machacar después de tantos disgustos acumulados en la avenida de la Hispanidad. Ocurrió lo segundo.

Álvaro Palazuelos se unió al festín con dos triples consecutivos que pusieron la máxima diferencia en modo capicúa (63-36, min. 24). Estaba claro que el partido no se podía escapar porque a continuación se le unió Matteo Strikker, ese jugador todo calidad al que solo le falta un poco más de regularidad y dureza. Pero no era día de reproches porque tocaba disfrutar.

La matinal baloncestística estaba aparentemente finiquitada con diez minutos todavía por disputarse (75-56). Y efectivamente fueron un trámite, con un Cáceres con muchas ganas de seguir gustándose y un rival que tampoco bajó los brazos, recurriendo sobre todo a los triples, pero que acabó resignado a su inevitable destino.

El choque dejó un último detalle muy llamativo: Carbajal alineó a todos sus jugadores con la única excepción de DJ Foreman, otro síntoma claro que confirma que la gris etapa en el Multiusos del pívot jamaicano ha terminado. Esta semana llegará David Efembé y, si pasa el reconocimiento médico (no es un trámite, vistos sus antecedentes), ocupará su puesto en la plantilla.