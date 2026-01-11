Chiqui le da aire al Mérida

Importante victoria la que consiguió el Mérida ante el Osasuna Promesas merced al solitario gol de Chiqui (1-0). Este triunfo supone cortar una racha de tres derrotas consecutivas y afrontar la segunda vuelta en el ramillete de equipos que optan por acabar jugando las eliminatorias de ascenso a Segunda División.

En líneas generales, no fue un buen encuentro del cuadro de Fran Beltrán, al que se le nota que físicamente tiene jugadores que no están al cien por cien. De hecho, Carlos Doncel no llegó a jugar y sí lo hicieron otros como Miki Muñoz y Víctor Corral, que hacía mucho tiempo que no participaban. Precisamente, por esta circunstancia, la victoria tiene aún más valor.

El encuentro arrancó con susto para los locales, pues a los 15 segundos Pedroarena se plantó ante Adrián, pero su disparo fue repelido por el portero. Dicha ocasión fue el presagio de una primera parte en la que el Mérida nunca estuvo cómodo hasta que fue capaz de adelantarse.

La primera acción de mérito para los locales la llevó a cabo Gaizka Martínez, con un centro que obligó a intervenir a Rafa Fernández, que terminaría siendo el héroe de los suyos.

Creciendo minuto a minuto

Al Mérida le faltaba precisión en el pase, pero fue creciendo en el encuentro. En el minuto 40 llegó una jugada polémica que pudo acabar en expulsión, aunque el árbitro no señaló nada punible.

Un minuto después, llegaría el gol decisivo: gran acción individual de Chiqui, que se coló entre los defensas y definió a la perfección ante la salida del portero. En la celebración, el extremo emeritense dejó claro que no se moverá del club en este mercado de invierno.

Tras el gol, el Mérida fue claramente superior y acumuló varias ocasiones muy claras, con Capi como protagonista, aunque sin acierto final.

La segunda parte

Tras el descanso, Chiqui volvió a generar peligro, pero Rafa Fernández seguía con su exhibición personal. El balón parado defensivo siguió siendo un problema para el Mérida, aunque sin consecuencias.

Los cambios marcaron el desarrollo del choque. El Osasuna Promesas mejoró, mientras que los locales bajaron el nivel, en parte por reajustes obligados. La sustitución de Chiqui en el minuto 62, siendo el mejor del partido, no gustó a la grada, aunque se debió a precaución por problemas en los isquiotibiales.

Pese al empuje visitante, Osasuna Promesas no puso en apuros reales a Adrián, mientras que Álvaro García volvió a encontrarse con Rafa Fernández en el tiempo añadido.

El encuentro terminó con la expulsión de Manu Rivas por doble amarilla y unos minutos finales de sufrimiento, aunque sin peligro real, antes de celebrar una victoria muy importante.

Finaliza una primera vuelta de récord de puntos para el club en esta categoría y con la sensación de que el equipo va a competir hasta el final por el objetivo.