El Coria se atasca en el empate

0 -CORIA: Alonso, Benji (Min.80, Mercadal), Gonzalo Llerena, Álvaro Domínguez, Jacobo, Sergio Gómez,Tapia (Min.54, Adri Pérez) Dawda (Min.66, Bautista) , Hugo López, Iván Ramos (Min.80, Currás ) y Mba. 0 - QUINTANAR DEL REY: Bartual, Perea, Enzo, Fer Romero, Jódar, Olmedilla (Min.61,Kike Fabra), Murcia, Fran bueno, Fita, Chabo (Min.80, Jaime) y Gonpi (Min.89, Spinman). ÁRBITRO: Javier Sánchez (Andalucía). Mostró tarjeta amarilla al local Jacobo y al visitante Fer Romero y roja directa a Fita (min. 46). INCIDENCIAS: Decimoctava jornada del campeonato nacional de liga del grupo 5 de Segunda Federación. 950 espectadores en las gradas de La Isla.

Empate sin goles entre Coria y Quintanar del Rey (0-0) que dejó mal sabor de boca entre la afición celeste, más aún al ver cómo su equipo jugó en superioridad numérica toda la segunda parte tras la expulsión de Fita nada más comenzar el segundo acto. Es el cuarto empate seguido del equipo de Rai Rosa, el primero sin ver puerta, que cae hasta la cuarta posición del grupo 5 de Segunda Federación.

Se las prometían felices en la grada de La Isla cuando, antes de comenzar el partido, veían cómo Sanse y Rayo Majadahonda empataban y Orihuela perdía ante Intercity. Pero para que la felicidad fuera total, el Coria debía culminar con una victoria ante un equipo en descenso como el Quintanar. El triunfo habría situado al Coria en segunda posición, mientras que el empate lo deja cuarto.

El rival celeste, a la contra

No fue la tarde del Coria ante los conquenses, que llegaban con la idea de sacar algo positivo con una defensa sólida y salidas a la contra.

A punto estuvieron los locales de ponerse por delante cuando Benji se plantó ante Bartual, que salvó al Quintanar con una gran intervención. El Coria tenía posesión del balón, pero ese dominio no se reflejaba en el marcador por la falta de claridad ofensiva.

La ocasión más clara del primer tiempo llegó en el minuto 40, cuando Gonzalo Llerena estrelló un remate en el exterior del palo tras un córner. Se llegaría al descanso con posesión para el Coria, pero sin ocasiones claras.

Expulsión nada más comenzar

La segunda parte arrancó con la expulsión de Fita por un codazo a Tapia. El Coria tenía 45 minutos en superioridad numérica, y el partido parecía ponerse de cara.

El Quintanar se replegó con dos líneas de cuatro en bloque bajo, dificultando cualquier intento local.

Ocasiones celestes

En el minuto 58, Mba estuvo cerca del gol, pero Bartual volvió a lucirse, al igual que en un disparo lejano de Sergio Gómez. El Coria lo intentaba una y otra vez, pero se encontraba con una defensa muy cerrada y un Bartual enorme.

El susto llegó en el minuto 69, cuando Chabo estrelló el balón en el palo. Mba volvió a intentarlo desde fuera y Bartual volvió a responder, culminando su gran actuación al desbaratar un cabezazo de Mercadal.

Cuarto empate consecutivo para el Coria, que viajará la próxima jornada a Fuenlabrada (sábado, 18:30 horas) con la idea de volver a la senda de la victoria.