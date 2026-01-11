Empate con sabor a derrota para el Cacereño Femenino

1-CACEREÑO FEMENINO: Tati, Noko (Victoria Arévalo, min. 46), Cora Jiménez (Leivis, min. 73), Bella, Midori, Sara Rubio (Caicedo, min. 83), Yui Fukuta (Yorladiz, min. 46), Carmen Acedo, Nerea, Sara Carrillo y Lezcano (Ale López, min. 73). 1-ALBAFUNDACIÓN: Adri, Marina Durán (Lara, min. 68), Lucía Boyeo, San Nicolás, Lecaille, Leire, Celia Gómez, Eli Tomé (María Teresa, min. 55), Mireya (Fariña, min. 68), Paula Moreno y Laura Ortega. GOLES: 1-0: Carmen Acedo, min. 72; 1-1: Ortega (pen.), min. 76. ÁRBITROS: Coral Couso (Cataluña). Amonestó con tarjeta amarilla a las jugadoras locales Nerea, Cora Jiménez, Victoria Arévalo y Bella, y a las visitantes Eli Tomé y Celia Gómez. Expulsó con roja directa al técnico local Ernesto Sánchez. INCIDENCIAS: Partido de la decimocuarta jornada (primera de la segunda vuelta) de la Primera Federación Femenina disputado en el Complejo Deportivo El Cuartillo de Cáceres. Unos 150 espectadores.

El Cacereño Femenino empató con el Fundación Alba en el primer partido de la segunda vuelta de la Primera Federación, en el segundo encuentro del ‘destierro’ en El Cuartillo. El resultado resultó más doloroso para las locales, porque se adelantaron en el marcador, porque cometieron un error inmediato que supuso el penalti del empate y porque hubo otro clamoroso a su favor en el tiempo añadido que la colegiada no vio.

El partido fue trabado en su mayor parte, con más llegadas en el primer tiempo que en el segundo, y con los equipos afanados en eliminar los espacios para que el rival no pudiera generar peligro. Y aunque hubo muchos más acercamientos en la primera parte que en la segunda, cuando se logró abrir la lata a balón parado, de inmediato, el penalti claro de Leivis sobre Ortega dio al traste con el botín conseguido. Aún así el Cacereño se fue arriba en busca de la victoria que debería haber llegado en unas manos de una defensora del Alba dentro del área, igual de claras que la falta decretada como penalti.

La puesta en escena del Cacereño fue ambiciosa. Con la línea defensiva en el centro del campo y con la intención de no dejar espacios para que el Alba elaborara su juego. Funcionaba el plan perpetrado por Ernesto Sánchez para aprovechar las reducidas dimensiones del terreno de juego de El Cuartillo. Llegaba el Cacereño con peligro a balón parado. Una falta ejecutada por Nerea se fue alta. Poco después, un córner sacado por Sara Rubio lo cabeceaba Lezcano y el balón rozó el poste , aunque la colegiada anuló la jugada por falta de la punta argentina.

Las jugadoras de Virginia García encontraron la manera de llegar al área cacereña con envío en largo. En uno en el que Tati dudó en la salida, el remate final de Eli Tomé pegó en el larguero y botó en el suelo entre la duda de si había sido a un lado u otro de la línea de gol, la colegiada lo resolvió decretando fuera de juego. Poco después volvió a tenerla en Alba en otro balón en largo que superó a la defensa cacereña y que recogió Ortega, levantó la vista e intentó superar a Tati y su envío se fue al poste.

Control local

Pasados estos dos sustos, retomó el control territorial el Cacereño, que inquietaba la meta rival. También a balón parado lo intentó Sara Rubio y su disparo se marchó fuera por centímetros. El Alba solo llegaba cuando sus envíos en largo superaban a la zaga verde. San Nicolás lo intentó y su tiro se fue alto.

Tras la reanudación, continuaron las defensas adelantadas que provocaban que los duelos se dieran en pocos metros y las interrupciones fueran constantes. Y así, sin pisar las áreas, transcurrieron los minutos hasta la acción del gol local. En un saque de esquina, la defensa del equipo castellano manchego no acertó a despejar, y el balón le cayó a Carmen Acedo en la frontal del área pequeña, que lo envió al fondo de la portería.

Apenas dos minutos después, en un envío lejano al área cacereña, la defensa colombiana Leivis sujetó por la cintura de forma clara y reiterada a Ortega. Penalti que la misma Ortega se encargó de ejecutar junto al poste, haciendo inútil la estirada de Tatiana. El Cacereño se repuso al golpe y se fue en busca de otro gol que le volviera a poner por delante.

Pudo llegar en un centro de Carmen Acedo que Yorladiz cabeceó forzada en la frontal del área pequeña, por encima del larguero.

El Cacereño Femenino reclamó unas primeras manos en área rival, éstas quizás no tan claras como las que vendrían después. Dos minutos antes del final, tras disparo de Caicedo desde la frontal, el balón que llevaba dirección a la portería dio en el brazo de una rival, pero la colegiada no lo vio punible, decisión con la que se fueron al traste las últimas esperanzas de lograr una victoria que quiso más el equipo local, y que le dejó sabor a derrota.