El Extremadura se estanca y solo empate con el Jaén

Ficha Técnica: Extremadura 1-1 Real Jaén EXTREMADURA: Robador; Barace, Cano, Carlos Cordero (Núñez, m.67), Tala, Luis Nicolás, Zarfino, Marcos Manchón (Rober Moreno, m.82), Dieguito, Manu Ramírez (Usama, m.74), Frodo (Callejón, m.67). REAL JAÉN: Rabanillo;Alberto (Ñito, m.64), Caballero, Mario Martos (Connor, m.92), Nacho Vicaíno, Javi Moyano, Agus Alonso (Pavón, m.82), Mauro (Curro, m.82), Moha, Pedro Fernández, David Serrano. GOLES: 0-1, Agus Alonso, min.10; 1-1 Dieguito, min.59. ÁRBITRO: Javier García (comité castellano-manchego). Amarilla a los locales Luis Nicolás, Rober Moreno y Núñez; y a los visitantes Alberto, Moha, Pedro. INCIDENCIAS: Estadio Francisco de la Hera. 3.500 espectadores.

El Extremadura sigue atascado en ideas y en esa pelea interna por volver a su mejor versión. El Francisco de la Hera vio por primera vez un equipo al que empiezan a pesarle los partidos y, sobre todo, los errores individuales que le van marcando durante toda la temporada. Ante el Real Jaén, un gol a la contra volvió a poner el partido a contra remolque para los de Cisqui, que lo empataron e, incluso, lo pudieron ganar, pero que han perdido ese brillo de inicios de liga que puso el listón muy alto. Y la grada no sabe mediar.

Metió Cisqui a Manu Ramírez en su primera titularidad y el andaluz fue de lo poco que se salvó en una primera parte muy gris del Extremadura.

Empezó con un aviso el conjunto azulgrana con un chut lejano de Carlos Cordero que se fue desviado. Pero en la primera del Real Jaén, zarpazo. Fue en una rápida jugada por la derecha donde Tala perdió su marca, Alberto centró al corazón del área y Agus Alonso se adelantó a Ángel Cano que no estuvo fino en esa cobertura pegada al delantero. Gol evitable. Otro error que pasa factura.

Desesperó a la grada de Almendralejo la escasa reacción del equipo en la primera parte, donde por primera vez se le vio falto de ideas. Fue Dieguito el que encendió la luz en algunos fogonazos sueltos con incursiones por su banda que acabaron en disparos cerca de la portería.

Zarfino, todo coraje, trató de despertar a los suyos pasada la media hora metiéndose entre líneas y recibiendo un buen pase de Luis Nicolás. El disparo del uruguayo se marchó fuera por muy poco.

La cosa cambió en la segunda parte. Al Real Jaén se le agotó el descaro y el atrevimiento y fue dándole el mando del partido al Extremadura, que empezó a coser a centros el área jiennense. En una bonita jugada por banda derecha con Zarfino conduciendo, Barace puso un centro pasado al segundo palo, Dieguito recogió con calidad y templó el disparo a la escuadra contraria para hacer un golazo y alentar las opciones del equipo en su estadio. Una obra de arte de gol.

Quedaba tiempo por delante y volvió el Extremadura de los chispazos y la locura. Tuvo el equipo de Cisqui unos diez minutos de clamor para haberle dado la vuelta al marcador.

La más clara la tuvo Marco Manchón, que tras realizar una jugada maradoniana en solitario y un recorte de época, disparó centrado al muñeco. El rechace le cayó a Dieguito, que ligeramente forzado, remató a la cepa del palo en una ocasión clamorosa.

Tras esa oportunidad, tuvo el Extremadura varios minutos de dominio total y centros laterales que no encontraron rematador. Le faltó un puro nueve rematador para algunas jugadas que demandaron un delantero total, pero precisamente ahí el Extremadura está echando falta goles y un killer que le otorgue más registros.

Consiguió el Real Jaén dormir el partido pasada la media hora de la segunda parte. El carrusel de cambios tampoco sentó bien al Extremadura, ya que perdió el control del centro del campo, parte de la posesión y con ello la capacidad de seguir generando de forma ofensiva.

Tuvo el Jaén un par de centros laterales que sembraron el pánico en el Francisco de la Hera, aunque afortunadamente para el Extremadura no hubo un remate claro dentro del área.

Con el partido roto y todo en el aire, lo pudo ganar el Extremadura en una jugada vertiginosa de Dieguito que tras romper a su par por dos veces se sscó un derechazo al palo corto que rebotó en la madera, se pasó por la línea y terminó marchándose fuera del campo. Una ocasión muy clara.

El árbitro, con mucha parsimonia en todas sus decisiones, también terminó desquiciando a los azulgranas en el último tramo del partido, consciente el equipo de Cisqui de que era un partido propicio para haber vuelto a la senda de la victoria. Tampoco la grada se marchó muy contenta del todo y hubo división de opiniones entre los que piden un cambio de banquillo y los que piden algo más de paciencia. La realidad es que el Extremadura está a un punto de la zona de playoff, pero ya lejos del primer puesto que se queda a siete puntos del Águilas. n