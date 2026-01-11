Madroñera y Don Bosco completan la 'final a 8' extremeña

Madroñera y Don Bosco completaron el listado tras sus respectivas victorias a domicilio . De esta manera, ya se conoce el nombre de los ocho equipos que disputarán la fase final de la XII Copa de Extremadura King Long de fútbol sala masculino. Esta ‘final a 8’ se jugará del 20 al 22 de marzo, en sede o sedes por determinar, y pendiente también del sorteo que hará la Federación Extremeña de Fútbol. Serán partidos de cuartos de final el viernes, las semifinales sábado y la final el domingo.

Y los dos últimos equipos clasificados lograron su pase con sendas victorias fuera de casa en la llamada Fase Intermedia: Badajoz Albroska 2-Madroñera 3 y Global Paint At. Malpartida 1-Don Bosco 3. Esta ronda cerraba las eliminatorias entre equipos de Primera División Extremeña.

Antes se clasificaban a tres equipos de Tercera (cruces entre los seis primeros al final de la primera vuelta) y uno de Primera Extremeña (entre equipos del grupo 1); así como el acceso a la Fase Intermedia (entre los dos primeros de los grupos 2,3, 4 y 5) que se resolvió con los últimos dos clasificados.

Los ocho son Grupo López Bolaños y Jere de Segunda B; Bamtabam Rena, Jarandilla y Buhersa Fyerpa Talayuela de Tercera y Cristo de Serradilla, Don Bosco y Madroñera de Primera Extremeña.