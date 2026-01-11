La primera vuelta de Tercera acaba con igualdad total y con el Don Benito como líder

La primera vuelta de Tercera Federación acaba con tropiezos de los cinco primeros clasificados con Don Benito y Jaraíz empatando sus respectivos encuentros, mientras que el Badajoz se queda a un punto de un ‘play off’ muy apretado en una clasificación que lidera el Don Benito cuando se llega al ecuador de la temporada.

Don Benito 1-Moralo 1

Tropiezo del líder Don Benito en casa ante el Moralo en un encuentro que acabó con empate a uno y que se le atragantó al conjunto rojiblanco desde el comienzo, ya que los de José Carlos Prieto ‘Canica’ tuvieron que remontar el tanto inicial de Omar al comienzo del encuentro. El empate lo hizo Mancha en el 15 de la segunda mitad. El Don Benito sigue líder con 35 puntos y el Moralo es quinto con 28.

Jaraíz 1-Villanovense 1

Agónico empate (1-1) del Jaraíz ante un Villanovense que dominó el marcador en la mayor parte del encuentro, pero que acabó viendo como el conjunto verato lograba el empate en el tramo final del encuentro. Se adelantaron los serones con un tanto de Pajuelo al inicio del choque, mientras que el empate fue obra de May a falta de menos de diez minutos para el final. El Jaraíz sigue segundo con 32 puntos y el Villanovense cae hasta la octava plaza con 28.

Santa Amalia 1-Montijo 0

El Santa Amalia volvió a la senda de la victoria y lo hizo en casa ante un Montijo que venía en buena forma pero que no logró imponerse en el feudo amaliense. A los de Carlos Pizarro les bastó un tanto de Paulo para hacer que los tres puntos se quedasen en casa y de paso apretar la lucha por el ‘play off’, del que los amalienses ahora están a tres puntos. El Santa Amalia es noveno con 25 puntos y el Montijo es tercero con 29.

Puebla 0-Cabeza del Buey 0

Empate sin goles el que protagonizaron Puebla de la Calzada y Cabeza del Buey para finalizar la primera vuelta con un punto más en el casillero. El Cabeza del Buey, que no pierde desde la primera jornada, es cuarto con 28 puntos y el Puebla es décimo con 23.

Gévora 0-Badajoz 3

El Badajoz se impuso al Gévora con un contundente 0-3 a domicilio gracias a los tantos de Jorge Barba, Chuchi y Álex Alegría y de paso acercarse a los puestos nobles de la clasificación. Con este triunfo el conjunto pacense es sexto con 27 puntos y se queda a solo uno del ‘play off’. El Gévora marca la salvación con 15 puntos, dos por encima del descenso.

Azuaga 1-Pueblonuevo 0

El Azuaga se reencontró con la victoria tras vencer por 1-0 al Atlético Pueblonuevo en casa. Un solitario gol de Vera al borde del descanso fue suficiente para los de la Campiña Sur, que son séptimos con 26 puntos, mientras que el Pueblonuevo sigue penúltimo con diez, a cinco de la salvación.

Villafranca 1-Diocesano 0

Triunfo por la mínima (1-0)del Villafranca ante el Diocesano gracias a un tanto de Ángel, que devuelve a su equipo a la senda del triunf o y que les permite situarse en la undécima posición con 23 puntos. El conjunto colegial, por su parte, se sitúa tres puntos por encima de los puestos de descenso.

Calamonte 0-Llerenense 2

Dos goles de Álvaro Espunny y de Raúl Guerrero en la primera parte le dieron la victoria por 0-2 al Llerenense en su visitia al Calamonte. El equipo que dirige Juan Carlos Román, que suma cuatro partidos sin perder con tres victorias y un empate, se sitúa en la decimotercera posición con 21 puntos. El Calamonte sigue en descenso con 13 puntos, a dos de la salvación.

Montehermoso 1-Jerez 1

Montehermoso y Jerez empataron a uno para cerrar la primera vuelta con un punto más. El cuadro templario es duodécimo con 21 puntos y el Montehermoso cierra la tabla con siete.