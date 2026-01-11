Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto. Liga Femenina Challenge

Satisfacción en el Al-Qázeres al final de la primera vuelta

El entrenador del equipo, Jesús Sánchez, lamenta que la falta de acierto en posiciones cómodas de tiro fuese determinante para perder ante el Melilla

Inés Ramos.

Inés Ramos. / CARLOS GIL

Javier Ortiz

Javier Ortiz

Cáceres

El entrenador del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, Jesús Sánchez, analizó la derrota del sábado de su equipo ante Melilla (57-69) destacando principalmente la falta de acierto como factor decisivo, a pesar de un buen juego general que dijo percibir.

«Creo que es un partido en el que nos ha matado nuestra falta de acierto. Hemos jugado muy bien y hemos tirado en situaciones cómodas, pero...», explicó Sánchez. Lamentó especialmente la primera parte: «Hemos debido ir por delante al descanso de, digamos, cuato puntos, porque creo que hemos hecho muchas cosas bien y hemos fallado de más». Sobre la segunda mitad, el técnico señaló: «ha sido un poco la misma tónica, lo que pasa es que atrás ya no hemos podido estar tan sólidas».

A pesar de la derrota, se mostró satisfecho con el rendimiento global y miró hacia adelante. «Lo que hay que hacer es felicitarse por la primera vuelta. El balance es positivo, compitiendo muy bien. Hemos dado la cara en todos los partidos, menos en uno, lo cual habla muy bien del equipo».

Para cerrar, añadió: «Estamos muy contentos también de que la gente se haya acercado a ver al equipo. Hay que celebrar esta primera vuelta y prepararnos bien para encarar la segunda». Espera el próximo sábado el Canoe, de nuevo en el Multiusos.

TEMAS

