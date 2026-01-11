Tres victorias y tres derrotas para los conjuntos extremeños del grupo D-B

Igualdad en el balance entre victorias y derrotas (tres) para los equipos extremeños que militan en el grupo D-B de Tercera FEB. La competición la siguen dominando por lo general los representantes de la comunidad sobre los andaluces: Vítaly La Mar BCB y Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad son primero y segundo, respectivamente, tras superar a Peñarroya (78-81) y Dos Hermanas (92-65). El tercero de los resultados positivos lo logró el Lithium Iberia Sagrado, que encadenó su octavo triunfo consecutivo, esta vez frente al Aljaraque (103-74).

En el otro polo estuvieron San Antonio (103-97 frente a San Fernando), Moraleja (70-52 en la pista del Alcalá) y CBA Spain (60-89 en casa contra el Coria).