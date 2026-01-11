Vence el Grupo López Bolaños y pierden Jerez y San José

Equilibrio entre buenas y malas noticias entre los conjuntos extremeños de fútbol sala que militan en competiciones de ámbito estatal con dos victorias y dos derrotas este fin de semana.

En Segunda B la alegría la dio el Grupo López Bolaños, que pudo sin demasiadas dificultades con el Bargas (5-2) y conserva así la segunda posición. Y eso que empezó perdiendo, pero después los goles de JesúsSánchez, Manuel Hernández, Ricardo Sintes, Álvaro Guerra y Alejandro Aparicio acabaron pesando.

También en el grupo 4, el Jerez no levanta cabeza como colista, pero esta vez estuvo cerca de puntuar en la visita al Torrejón (4-3). Francisco José Calvo y José Manuel Sánchez (dos) marcaron por los templarios.

No está siendo tampoco un buen año para el Colegio San José en Segunda Femenina. Las cacereñas no tuvieron apenas opción en la cita que disputaron en la pista del Ourense (6-2).

Por último, gratificante resultó que el Cáceres Universidad de la División de Honor Juvenil sacase la victoria en la pista de Las Rozas (4-7), lo que le sirve para escalar puestos hasta el decimotercero. Fernando Ruiz (dos), Diego Méndez, Israel Julián e Ignacio Melchor (dos) acertaron con la meta rival.