Triple empate por el liderato entre ADC, Baloncesto Badajoz y BCB

Los tres líderes, junto al Graginsa UBA. Almendralejo, que ejercerá de anfitrión, se han clasificado para la Copa de Primera Nacional. En la undécima jornada Primera Nacional masculina, el BB Baloncesto Badajoz se impuso al Politécnica UEX SM Basket, mientras que el Electromercantil CB Plasencia se llevó la victoria a domicilio frente al Maven Premium Guadalupe. Por su parte, el Escayolas Paco ADC Baloncesto venció al Finca Sagrado Cáceres; y el San Antonio Cáceres Basket hizo lo propio contra el Verde y Sostenible Mérida Masculino. Finalmente, el Graginsa UBA Almendralejo cayó en casa ante el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX.

BB Baloncesto Badajoz 109 - Politécnica UEX SM Basket 62

El BB Baloncesto Badajoz se llevó el partido frente al Politécnica UEX SM Basket, un encuentro que dominó con autoridad de principio a fin. Desde el primer cuarto marcaron la pauta del partido. A pesar de los esfuerzos de los cacereños por reengancharse, el equipo local mantuvo un ritmo imparable. César Roncero, jugador del equipo pacense, fue el mejor, con 19 puntos, 9 rebotes y 29 de valoración.

Maven Premium Guadalupe 59 -Electromercantil CB Plasencia 67

El Electromercantil CB Plasencia consiguió la victoria en su visita al Maven Premium Guadalupe en un partido muy equilibrado. El equipo local intentó recortar distancias al final del encuentro, pero la diferencia en los primeros tres períodos fue suficiente para que los visitantes se mantuvieran al frente del marcador. El mejor jugador fue el placentino ángel Marín Pérez, con 22 puntos, 2 rebotes y 19 de valoración.

Escayolas Paco ADC Baloncesto 76 -Finca Sagrado Cáceres 62

El Escayolas Paco ADC Baloncesto superó al Finca Sagrado Cáceres en un derbi cacereño que dominó desde el inicio. Los locales arrancaron de manera muy sólida, lo que les permitió abrir una brecha lo suficientemente grande como para que los intentos de remontada del Sagrado fueran insuficientes. Daniel Cambero, jugador del ADC, con 21 puntos, 3 rebotes y 22 de valoración fue el mejor jugador del partido.

San Antonio Cáceres Basket 78 - Verde y Sostenible Mérida Masculino 70

El San Antonio Cáceres Basket logró una ajustada victoria sobre Verde y Sostenible Mérida en un encuentro de altibajos. Tras un primer tiempo igualado, los locales dieron un golpe sobre la mesa tras el descanso, logrando una ventaja que supieron gestionar en el último período. Juan Diego Valverde, jugador del San Antonio, con 23 puntos, 18 rebotes y 41 de valoración ha sido el mejor jugador del partido.

Graginsa UBA Almendralejo 75 -Vítaly La Mar BCBadajoz UEX 90

El Vítaly La Mar BCBadajoz UEX se impuso con claridad al Graginsa U.B.A. Almendralejoen un partido marcado por su solidez defensiva y acierto en ataque. Aunque los pacenses fueron por delante del marcador todo el partido, no fue hasta los instantes finales cuando se despegó completamente del marcador. Lluc Monés, jugador del BCB, fue el mejor del encuentro con 30 puntos, 2 rebotes y 30 de valoración.