Fútbol | Tercera Federación
El Badajoz se hace con los servicios de Lolo González
El futbolista sanluqueño de 34 años llega a la entidad pacense tras rescindir su contrato con el Estepona
El Badajoz ya puede presumir de contar con su segunda incorporación invernal. Tras la llegada del argentino Thiago Alves, que no llegó a ser anunciado por el club, el cuadro pacense ha confirmado este lunes la incorporación de Lolo González.
El de Sanlúcar de Barrameda llega a Badajoz tras haber rescindido su contrato con el Estepona durante la pasada semana. Con el cuadro malagueño, González solo ha disputado 695 minutos repartidos en 10 encuentros, nueve de liga y uno de Copa del Rey.
A sus 34 años, el central afrontará su segunda experiencia en el futbol extremeño. González ha defendido hasta en dos ocasiones la camiseta del extinto Extremadura UD, llegando a disputar 12 encuentros en Segunda División en la temporada 18/19.
Además de en el Extremadura y en el Estepona, el polivalente jugador ha defendido los colores de clubes como Melilla, Ceuta, Linares, San Fernando, Atlético Sanluqueño o Real Oviedo. Aunque siempre se ha caracterizado por ser un centrocampista de contención, en su última etapa ha retrasado unos metros su posición para convertirse en central.
Lolo González llega a un Badajoz en el que su polivalencia le hará ser un recurso útil para Miguel Ángel Ávila. El gaditano podrá desempeñarse en el eje de la zaga acompañando a Lobato o a Jesús Sánchez o bien ejercer como pivote para dar descanso a un Fran Miranda que hasta el momento no tenía sustituto en la plantilla.
