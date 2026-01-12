El Colegio San José lidera una Tercera extremeña de fútbol sala sin dueño

Sorpresa tras sorpresa, cambio de líder tras cambio de líder y, por encima de todo, gran igualdad. La Tercera División extremeña de fútbol sala arrancó 2026 con unos resultados que reducen las diferencias en la clasificación y que aventuran una segunda vuelta apasionante. Una semana antes fueron eliminados en la primera ronda copera el campeón de invierno (Torrecillas) y los últimos ganadores de Liga y Copa (Granja y San José). El pasado sábado se reanudó el campeonato liguero y la lucha por los principales objetivos (entrar en el cuarteto de playoff de ascenso y salir del trío de descenso) está enormemente equilibrada.

El Colegio San José es el nuevo líder tras la decimosexta jornada, con su victoria 3-6 en Torrecillas de la Tiesa. Talayuela sigue imparable y ya es quinto; se hunde Granja mientras que Navalmoral, Cáceres y Almendralejo ya están en disposición de competir por entrar en el cuarteo que da acceso a jugar por el ascenso a Segunda B.

Olvidar el disgusto copero

En duelo directo por la primera plaza se enfrentaron dos equipos que, una semana antes, fueron eliminados de la Copa. El Torrecillas 3-San José 6 les igualó a puntos a los dos, siendo el liderato para el equipo de la capital cacereña por mejor coeficiente general de goles, ya que los dos ganaron a domicilio sus enfrentamientos directos. Álex Rodríguez marcó los tres tanto locales y por los visitantes lo hicieron Fer 2, Sergio, Batalla, Dani y un rival en propia meta.

Y con un marcador de tenis, el Jarandilla se impuso 0-6 al Villagarcía con tantos de Roberto 2, David, Alberto, Jaime e Iván. Los veratos volvieron a golear a domicilio saliendo de un bache de dos derrotas seguidas en liga. En una jornada con muchos goles se registraron varios marcadores muy igualados. El Buhersa Fyerpa Talayuela ganó por segunda vez en siete días al Granja. La semana anterior lo hizo 4-0 en Copa y esta vez 5-4 en liga. Por los ganadores marcaron Yassine 2, Tripi, Faysal y Bouraoud y por los perdedores D. Primo Jr 2, Jesús Pila y Juanmi. Otro resultado equilibrado fue el Casar 4-Bambatam Rena 3. Buena racha casareña con tres victorias seguidas y mala renera tras dos derrotas consecutivas. Por los locales marcaron Javier, Francisco y dos goles de Mario para remontar y por los visitantes Alejandro, Israel y Hugo.

En el otro duelo resuelto por la mínima hubo victoria foránea: Castañar de Ibor 5-Badajoz GV Energía ACV 6. Primera victoria fuera de casa de los pacenses, con goles de Samu 3, Nenu, Aga y Tomás, ante un colista que no reacciona y por el que esta vez marcaron Javier, Manuel, Álvaro, Víctor y Gonzalo.

Además, sigue en crisis el equipo de Arroyo de la Luz. Esta vez perdió 4-2 en su visita a un Ciudad de Almendralejo que se engancha a la lucha por las primeras plazas. Marcaron dos veces cada uno por los locales Aitor y Pedro, mientras que también hizo doblete Mario López en los visitantes.

Y dos históricos en clara recuperación volvieron a ganar. De un lado, Cáceres Universidad 5-Alfar Salvatierra 2. Goles locales de Miguel 2, Jairo, Peque y Lucas y visitantes de Juan y Rubén. Y por otro lado, Fex Multiseguros Navalmoral 6-Burguillos del Cerro 2. Marcaron por los ganadores Sete 3, Sergio, Toni y Crespo y por los perdedores Juan Francisco y Juan Luis.

Igualdad en la zona noble

En la tabla comparten la primera plaza San José y Torrecillas con 32 puntos, completando el cuarteto de playoff Jarandilla y Rena con 30. Muy cerca están Talayuela y Navalmoral con 27, Cáceres con 26 y Almendralejo y Granja con 25. En el centro de la tabla Arroyo Ferroluz suma 21 puntos y Casar 20. Salvatierra tiene 19. Últimas plazas para Burguillos 16 puntos, Badajoz 14, Villagarcía 12 y Castañar 11.

El próximo fin de semana se disputará la 17ª jornada en la que el primero recibirá al último en el enfrentamiento Colegio San José-Castañar de Ibor. Además Rena-Talayuela, Jarandilla-Navalmoral y Badajoz-Cáceres como partidos llamativos.