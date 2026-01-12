España cae ante una Serbia herida (11-12) y se cede el liderato de grupo en el europeo de waterpolo

La selección serbia llegaba herida al duelo contra España tras haber sufrido más de lo esperado para ganar a Países Bajos en su debut europeo (18-16), pero sacó toda su rabia imponiéndose al conjunto de David Martín en el segundo partido de la fase de grupos (11-12). El duelo, que tuvo sabor de final anticipada por la entidad de ambos conjuntos, situó a los locales como líderes del grupo C que comparten con Israel y Países Bajos.

Los campeones olímpicos y anfitriones de este torneo, rompieron la mala racha de su debut y se impusieron ante una España que plantó cara desde el primer minuto. El capitán español, Alberto Munárriz, fue el máximo artillero del conjunto nacional con cuatro tantos, pero un gol en los seis segundos finales de Victor Rasovic dio la victoria a los jugadores de Uros Stefanovich en la piscina del Belgrado Arena.

Igualdad máxima

En el primer parcial, fue el capitán español, Alberto Munárriz quién se echó todo el peso del ataque a la espalda anotando los tres goles de España con los que se terminó el marcador de ese cuarto. Con cinco goles en menos de cinco minutos, la selección española saltó a la piscina con acierto pero un 2-0 inicial, pronto se convirtió en un 2-3 con los tantos de Strahinja Rasovic (de penalti), Vasilije Martinovic y Milos Cuk.

En la misma línea, el segundo cuarto continuó con una tónica de igualdad máxima y una lucha encarnizada por imponerse. Pero la balanza empezó a decantarse hacia los locales con la brillante intervención de Milan Dusac, el portero serbio, con cuatro paradas y Rasovic puso por primera vez la ventaja máxima de dos goles (4-6) que se quedó en uno solo al llegar el descanso.

Granados en sequía

“Defensa!” les pedía Marc Larumbe a sus compañeros antes del descanso. Era lo único que les quedaba a los jugadores de David Martín para darle la vuelta al encuentro. Álvaro Granados no conseguía abrir su contador personal y llegó a chutar en hasta cinco ocasiones. Tampoco Bernat Sanahuja en sus cuatro intentos. Fue Álex Bustos quien consiguió romper la sequía con un tanto que puso el 7-9 al término del tercer parcial.

En el último cuarto, un violento codazo de Dusan Mandic sobre Granados en los primeros minutos activó el VAR y provocó la expulsión del serbio con una tarjeta roja por la brutalidad que llevó a los locales a jugar con un hombre menos durante 4 minutos. Munárriz anotó el penalti de la sanción, pero rápidamente fue neutralizado con otro penalti en contra anotado por Martinovic que mantuvo la superioridad de dos para los locales.

Consiguió la igualdad España en los segundos finales de su superioridad con un tanto de Unai Biel y otro seguido del mismo jugador puso por primera vez desde el inicio del encuentro a España por encima. Sin embargo, un tanto en el último minuto de Strahinja y otro de su hermano Victor a seis segundos del final dio la victoria a Serbia.

Tras arrollar a Israel en su debut (3-28), España se medirá este miércoles (15:15h) a Países Bajos para determinar su posición en el grupo en esta primera fase del torneo.

Ficha técnica

11 - España: Aguirre; Munárriz (4, 1p), Granados (-), Sanahuja (-), De Toro (-), Larumbe (1), Daura (-), Cabanas (1), Tahull (1), Valera (-), Biel (2), Bustos (1) y Gomila (1).

12 - Serbia: Glusac; Mandic (-), Strahinja Rasovic (4, 1p), Randjelovic (-), Cuk (2, 1p), Lazic (-), Nikola Jaksic (1), Vico (-), Dedovic (1), Petar Jaksic (-), Victor Rasovic (1), Martinovic (3,1p) y Lukic (-).

Parciales: 3-3, 2-3, 2-3 y 4-3.

Árbitros: B. Margeta (SLO) y G. Stavridis (GRE). Eliminados: Petar Jaksic, Mandic (brutalidad), Granados y Sanahuja. Expulsaron al técnico ayudante español, Svilen Piralkov.