Extremadura copa la selección española de escalada en hielo en la Copa del Mundo

Extremadura sigue sobresaliendo en la escalada en hielo, una disciplina deportiva en auge que incluso tiene opciones de ser olímpica en 2030. Buena prueba de ello es que el equipo nacional que está participando en la Copa del Mundo está integrado por miembros de la región.

En Cheongsong (Corea del Sur) ha sido este fin de semana la última competición, y al expedición vuelve satisfecha. Los mejores resultados han sido para Lucas Pérez y para Javier Cano, situándose a un solo un movimiento de la final siendo undécimo y duodécimo respectivamente.

Imagen de la Copa del Mundo, este fin de semana. / Cedida

La más joven

Mentras tanto, Maite Vila, siendo la competidora más joven del evento, consiguió ubicarse en una meritoria vigesimoprimera posición, además siendo su primer evento absoluto, al igual que su compañero Lucas Pérez. Completaron los resultados para el equipo Javier Paredes (puesto 24) y Jorge Veiga (38).

También Jorge Veiga destacó en Velocidad metiendose en octavos de final y consiguiendo tiempo para estar en el top 8 del evento.

Aún restan dos delante 3 pruebas más (Suiza, EEUU y Canadá). "Lucharemos por estar en el top 10 mundial en este deporte que se posiciona para ser Olímpico en 2030", dice el Javier Cano, siendo el de Cabezuela del Valle una referencia de la escalada nacional.