Jacinto Carbajal: "A ver si es la primera de muchas victorias del Cáceres"

El entrenador del Cáceres Patrimonio, Jacinto Carbajal, estaba especialmente feliz por la primera victoria en casa, el pasado domingo ante el Valle de Egüés (99-77). «Estamos contentos porque todo lo que habíamos planteado durante la semana ha salido bien», dijo. Carbajal incidió en que el éxito se había fraguado especialmente en el primer cuarto. «Hemos hecho una buena salida, hemos echado el balón hacia adelante, hemos corrido, tuvimos acierto, atrás hemos estado serios... y por eso empezamos con un +15 en el primer cuarto», describió.

«Todo ello ha hecho que juguemos un poco más sueltos, también hemos dominado muy bien el rebote, que era una de las claves que habíamos hablado. También hemos estado bastante serios y podido hacer una buena rotación», incidió el técnico cacereño.

Con la afición

«Se nos estaba resistiendo, y a ver si es la primera de muchas», deseó el entrenador del Cáceres, que también puso el acento en que ese acierto hubiera calado en el buen ambiente en los seguidores. «La afición tiene ganas de vernos correr, anotar, estar por delante en el marcador... todo eso no nos ha salido hasta este partido. Sobre todo ello estrábamos trabajando y ojalá no es dé esa confianza y nos suelte un poquito», se congratuló el técnico verdinegro.

«Ojalá sea el inicio de mejorar en esta segunda vuelta. Nos hemos propuesto mejorar esas cinco primeras victorias de la primera vuelta, y que ésta sea la primera de unas pocas», manifestó también el entrenador.

El próximo encuentro será fuera de casa el fin de semana ante la Cultural y Deportiva Leonesa, que está con el mismo balance que los extremeños, con seis victorias y ocho derrotas.