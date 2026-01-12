El Mérida mantiene sus opciones de playoff al final de la primera vuelta

El Mérida ha acabado la primera vuelta con 27 puntos, empatando el récord de puntuación que había marcado el cuadro de Juanma Barrero en la temporada 22-23, que suponía la primera participación del club en Primera Federación. Una puntuación a la que el entrenador, Fran Beltrán, ha querido «darle valor, porque los jugadores se lo merecen» tras la victoria de este domingo.

Ubicado en la novena posición, el equipo romano se encuentra a cuatro puntos del cuarto y quinto clasificado, Real Madrid Castilla y Bilbao Athletic, respectivamente. Precisamente, el filial madridista será el próximo rival, el domingo a partir de las 18.15 horas en el Alfredo Di Stéfano.

De recién ascendido a candidato

En aquella campaña con Barrero, el equipo era un recién ascendido, con una base de la plantilla que había triunfado en Segunda Federación el curso anterior. Con el paso de las temporadas, el proyecto del club ha crecido hasta el punto de ganarse, merced al éxito del curso pasado, el cartel de candidato a luchar por los puestos de playoff de ascenso.

En la segunda vuelta de aquella temporada, hicieron la misma puntuación que en la primera, lo que les valió para acabar en la octava posición, que supuso billete para la Copa del Rey, pues entre los cinco primeros clasificados había tres filiales.

Viendo la evolución de la competición, repetir los 57 puntos se antoja insuficiente para acabar en la quinta posición, ya que en los grupos donde ha competido el Mérida, la puntuación mínima en las tres últimas temporadas ha sido de 59, 62 y 58 puntos. Con lo cual, los de Beltrán necesitan mejorar los resultados en la segunda vuelta, una circunstancia que el equipo ha repetido en todas las campañas, excepto aquella de Barrero.

El Romano, clave del rendimiento

Haciendo un poco de historia, en la campaña 23-24, la más abrupta para el club, con hasta tres entrenadores, el equipo acabó la primera vuelta con 16 puntos en puestos de descenso, tras los pasos por el banquillo de Rai Rosa, David Rocha (interino) y Manel Ruano. A falta de tres jornadas, Rocha volvió a coger las riendas y firmó una segunda vuelta de equipo de playoff, con 31 puntos, para acabar en la duodécima posición. De hecho, la temporada siguiente, el equipo de Sergi Guilló, que sí jugó eliminatoria de ascenso, solo consiguió un punto más (32) en esa segunda parte para acabar cuarto.

Las imágenes del Mérida - Osasuna B / Javier Cintas

Además de mejorar en las segundas vueltas, el otro elemento común en estas cuatro temporadas del Mérida en Primera Federación es que el éxito se cimenta en el Romano José Fouto. Los emeritenses son ahora mismo el segundo mejor equipo del grupo en casa, solo por detrás del Castilla, que ha conseguido dos puntos más.

De cara a lo que queda, Beltrán se muestra optimista porque «a nivel competitivo, el equipo está creciendo mucho. Cada jugador es un poco mejor de lo que era cuando llegó. El grupo se siente unido y tenemos las bases para hacer una gran temporada». Reconociendo que «es imposible hacer 38 partidos buenos», se alegró de que, tras el partido discreto pero ganado del pasado domingo, que sirvió para cortar una racha de tres derrotas, «cuando no podemos jugar bien, al menos tenemos que ser competitivos».