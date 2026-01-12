Triple empate en la cabeza del Campeonato de Extremadura de ajedrez tras el comienzo de la liga con doble ronda

El sábado comenzó en Calamonte el Campeonato de Extremadura por Equipos 2026 de ajedrez en las categorías de División de Honor y Primera División, y tras las dos primeras rondas disputadas, ya que se jugó en sesiones de mañana y tarde, tres equipos vencieron en sus dos compromisos, Ruy López “A”, Cibeles “A” y el Club Magic Extremadura, con lo que los tres forman el grupo cabecero con seis puntos.

El Club Magic Extremadura se enfrentó en la segunda ronda al equipo del C. A. Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que el año pasado se proclamó campeón interrumpiendo una racha de ocho títulos consecutivos del Magic, y el equipo emeritense se tomó la revancha aunque con una ajustada victoria, ya que venció por 3-2, con triunfos individuales por el Magic del Gran Maestro Pérez Candelario y de su hijo de diez años Hugo Pérez Solanas. Por Cáceres Patrimonio venció Amaro Lutuima y el resto de partidas fueron tablas. Por la mañana, el Magic venció por 5-0 al C. A. Isantramex.

Ruy López 'A' de Zafra venció a Lotería la Favorita 'A' y a Turuñuelo 'A', y Cibeles 'A' venció a este último equipo y a Albatros 'A' de Cáceres. El próximo sábado se disputa en Don Benito la tercera ronda, con un muy interesante Magic-iAcereCasareño, uno de los mejores equipos de los últimos años, que todavía no ha puntuado y que seguro que querrá estrenar su casillero frente al Magic Extremadura.