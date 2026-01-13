El Celta prolonga su racha y agrava la crisis del Sevilla

El Celta sacó provecho de la inestabilidad del Sevilla y, con un gol del penalti transformado por Marcos Alonso en el minuto 88 (0-1), mantiene su gran racha y se pone en plena pelea por los puestos europeos, todo lo contrario que su rival, que enlaza tres derrotas seguidas, dos de ellas consecutivas como local, y que se queda a tres puntos del descenso.

El partido del Sánchez-Pizjuán cerró la primera vuelta de LaLiga, a falta del Levante-Villarreal que se aplazó en su día por las previsiones del meteorológicas, por lo que los contendientes sabían como quedaría la clasificación tras el encuentro, que en el caso de los locales, de ganar, era dar un salto en la tabla para alejarse del descenso y en el de los visitantes igualarse a puntos con el Betis en la sexta posición.

Los pronósticos estaban en contra de la formación que entrena el argentino Matías Almeyda, sumido en la crisis que le dieron las dos recientes derrotas consecutivas, sobre todo la última en este mismo escenario ante el Levante (0-3), mientras que los de Claudio Giráldez, con grandes números fuera de Balaídos, están en la lucha por la zona europea.

El Sevilla, de entrada, quiso igualarse a protagonismo con el Celta, un equipo al que le gusta tener el balón y manejarlo lejos de su portería, pero los hispalenses presionaron alto y fueron los que estuvieron más cerca de la meta rival y forzaron varios saques de esquina y jugadas a balón parado, aunque finalizadas sin precisión.

Eso, no obstante, no desconcentró a los celestes que, ante un adversario adelantado, lo intentaron a la contra con los rápidos avances triangulados entre Bryan Zaragoza, Iago Aspas y Borja Iglesias que pudieron hacer daño, pero también estuvieron mal concluidos.

El partido que rebasó la media hora sin que cayera a favor de ningún lado y llegó al descanso sin que los porteros tuvieran que hacer paradas de mérito, por lo que todo lo dejaron para una segunda mitad en la que el Sevilla arrancó como en la primera, con ganas de tener el balón pero sin ideas para que el meta rumano Ionut Andrei Radu se inquietara.

Sacó Almeyda al punta chileno Alexis Sánchez y al extremo Rubén Vargas, que reaparecía después de cerca de dos meses de baja por una lesión muscular, pero el suizo duró en el campo poco más de seis minutos, al pararse en seco por sentir un pinchazo, lo que obligó a dejarle el puesto al belga Adnan Januzaj.

Contratiempo grande en el Sevilla al perder a uno de sus jugadores de más calidad, aunque el partido se mantuvo en la misma dinámica pero con la impresión de que el Celta esperaba su oportunidad para dar la puntilla, que la tuvo cerca en un doble remate de Williot y Moriba pero ante los que se interpuso el meta griego Odysseas Vlachodimos.

Fue poco después, en el minuto 85, cuando el árbitro señaló penalti por un pisotón del canterano Oso a Moriba, falta que lanzó Marcos Alonso para poner con serenidad el 0-1 ya definitivo pese a que el Sevilla se fuera con todo a por el empate, pero, como durante todo el partido, sin ninguna claridad.