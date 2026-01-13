Fútbol. Segunda Federación
El Coria incorpora a Toper, extremo zurdo del Marbella
La pasada temporada el jugador fue un habitual de las alineaciones del Ávila
El Coria hizo oficial este martes el primer fichaje del mercado de invierno. Se trata de Alejandro Ávila López Vadillo, conocido como ‘Toper’ (Ávila, 2003), un extremo zurdo que llega procedente del Marbella de Primera Federación.
Según el comunicado publicado por el club en sus redes sociales, Toper destaca por su poderío físico, buen uno contra uno y capacidad goleadora. El joven jugador, de 22 años, ha militado previamente en clubes como el Real Ávila, donde disputó el ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación la temporada pasada. Disputó 30 encuentros en total, 18 como titular, lo que llamó la atención de clubs de superior categoría. Sin embargo, en el Marbella no ha tenido apenas ocasiones, con tres encuentros disputados únicamente, todos ellos saliendo desde el banquillo.
El anuncio, acompañado de un cartel de bienvenida con el lema «Bienvenido Toper» y el hashtag #MiCorazonLateCeleste, resalta que el extremo se incorpora directamente al equipo en La Isla para reforzar la plantilla celeste.
Quizás pueda parecer precipitado, pero podría tener ya minutos en el siguiente encuentro del Coria, que será este sábado en el campo del Fuenlabrada (18.30 horas). El conjunto que dirige Rai Rosa intentará sacarse la espina de su empate en casa contra el Quintanar del Rey y recuperar enteros en la zona alta de la clasificación del grupo 4 de Segunda Federación.
