David Rocha: «tenemos potencial para pelear por lo máximo»

La era Rocha ya ha comenzado en Almendralejo. En menos de 24 horas, el nuevo técnico azulgrana conoció de primera mano a sus jugadores, dirigió su primer entrenamiento en la ciudad deportiva, inspeccionó su nuevo área de trabajo y fue presentado oficialmente ante los medios en la que ya es su nueva casa, el estadio Francisco de la Hera, donde dejó claro que sus aspiraciones son las máximas en un reto deportivo que acoge con enorme ambición.

«Volver aquí es un orgullo. Como jugador solo estuve un año, además en la temporada del COVID, y me quedé con ganas de más. Ahora regreso con mucha ilusión y con la idea de conseguir objetivos ambiciosos», dijo en sus primeras palabras. En ese sentido, reconoció que durante el último año ha seguido de cerca al equipo, asistiendo a numerosos partidos. «Conozco bien a la plantilla, a muchos jugadores los he visto mucho y algunos incluso han sido compañeros míos. Tenemos una radiografía muy clara del equipo y creo que su potencial es muy grande», aseguró Rocha, que tiene muy claro cómo va a afrontar esta etapa en Almendralejo.

En cuanto a su idea de juego, Rocha fue claro: «Aquí gusta el rock and roll. Queremos un equipo dinámico, que presione alto, que robe arriba y que ataque rápido». No obstante, incidió en la necesidad de mejorar aspectos defensivos clave. «El equipo ha sufrido mucho en las transiciones. Vamos a trabajar mucho la presión tras pérdida, el hacer faltas en campo contrario y, si no se puede robar, replegar rápido y defender con intensidad», explicó con mucha serenidad.

Nadie le ha dicho de ser campeón ni de entrar en playoff, pero en la filosofía de David Rocha no hay otra opción que aspirar a lo máximo:«Mi objetivo es quedar lo más arriba posible y pelear por ello».

Durante su primera rueda de prensa, Rocha también quiso acordarse de Cisqui, el entrenador que sale. «El hecho de que yo esté hoy aquí se produce porque hay otro compañero que tiene que salir. Creo que es de justicia felicitar a Cisqui por el año y pico que ha estado en el club. Ha hecho un trabajo espectacular que seguramente se valorará con el tiempo», afirmó, recordando el carácter «efímero» del fútbol y la necesidad de mirar al futuro.

También agradeció a Manuel Mosquera y al presidente Daniel Tafur la apuesta por su persona para un proyecto tan importante. Rocha no olvida que su nombre ya estuvo entre las prioridades para empezar la temporada en caso de que Cisqui no quisiera seguir e, incluso meses después, ha sido de nuevo la primera opción del club azulgrana.

Sus planes

David Rocha no ha querido perder nada de tiempo en el Extremadura. A pesar de que este martes había día de descanso para la plantilla, reorganizó la agenda para que se programara un primer entrenamiento de semana. El Extremadura, por tanto, entrenará todos los días antes de viajar el viernes a Málaga para medirse el sábado, a las 17.00 horas, al Atlético Malagueño, colista del grupo. Rocha quiere la máxima información de sus jugadores en estos días.

De la plantilla, conoce bien a Zarfino y Miguel Núñez, con los que coincidió como jugador. Con Zarfino lo hizo en su última etapa en el Extremadura, mientras que con Núñez fue mucho antes en el Albacete Balompié.

Rocha también tuvo un mensaje para la afición en el primer día como azulgrana: «Que estén con el equipo. Nos quedan cuatro meses muy intensos y, si conseguimos unir equipo y grada, creo que nos espera una segunda vuelta muy bonita». De momento, Rocha tendrá a Pardo como segundo de abordo y quiere cambiarle el chip a un Extremadura con margen para dar más.