Francis Bordallo dice que el Cacereño «no es atractivo en este mercado»

El director deportivo del Cacereño, Francis Bordallo, analizó este martes en Canal Extremadura Radio la situación del club en el mercado de invierno de la Primera Federación, en el que está intentando reforzarse para salir de la última posición del grupo 1.

El ejecutivo habló con claridad sobre las dificultades para atraer jugadores. «En este mercado no somos un equipo atractivo para venir», reconoció. A pesar de ello, el club sigue trabajando y, según avanzó, «esta semana se va a cerrar otro fichaje», aunque también matizó que «no hay un número exacto de incorporaciones».

Rementería, Palacín...

El director deportivo se mostró abierto a reforzar cualquier línea y no ya solo los extremos, como en principio se indicó: «queremos que lo que vea sea de cualquier posición que mejore lo que hay». Por ahora no hay salidas solicitadas por los jugadores: «no quiere irse nadie y hasta ahora se opta por dar de baja a fichas a jugadores, pero seguimos pagándoles». Es el caso de Unai Rementeria, que cedió su hueco a Nico Conesa, llegado la semana pasada y que debutó frente al Guadalajara.

Preguntado por la posibilidad de que regrese algún excomponente del club, en referencia a Pau Palacín, delantero del Marbella tras ser clave en el ascenso de hace unos meses, Bordallo fue directo. «Sí, y se está intentando», respondió.

Finalmente, sobre el perfil de los refuerzos, busca jugadores con experiencia en la categoría, aunque con cautela. «Que vengan futbolistas de Primera Federación no garantiza nada».